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Минюст признал "Сообщество свободных россиян Италии"* нежелательным - РИА Новости, 12.05.2025
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18:22 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/soobschestvo-2016559186.html
Минюст признал "Сообщество свободных россиян Италии"* нежелательным
Минюст признал "Сообщество свободных россиян Италии"* нежелательным - РИА Новости, 12.05.2025
Минюст признал "Сообщество свободных россиян Италии"* нежелательным
Минюст России внес итальянскую НПО Comunita dei Russi Liberi in Italia* в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T18:22:00+03:00
2025-05-12T18:22:00+03:00
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Минюст России внес итальянскую НПО Comunita dei Russi Liberi in Italia* в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, сообщается на сайте министерства. Ранее Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в РФ итальянской НПО Comunita dei Russi Liberi in Italia*. "222 ... Comunita dei Russi Liberi in Italia* (Comunita dei Russi Liberi, "Сообщество свободных россиян Италии") (Итальянская Республика)", - говорится в перечне Минюста. По данным ГП, организация была создана в январе 2021 года гражданами России, проживающими в Италии - ее представители активно ретранслируют тезисы западной пропаганды в отношении РФ. Деятельность сообщества сосредоточена на организации антироссийских митингов, манифестаций, привлечении внимания итальянского населения к якобы систематическим нарушениям в России прав и свобод граждан. В ходе проведения протестных мероприятий собираются средства для вооруженных формирований Украины, на которые приобретаются военная амуниция, беспилотные летательные аппараты и комплектующие к ним. В рамках этой деятельности Comunita dei Russi Liberi in Italia* сотрудничает с представителями запрещенной в РФ террористической организации "Легион "Свобода России"**, отмечали в Генпрокуратуре.* Деятельность организации признана нежелательной в России** Запрещенная в РФ террористическая организация
https://ria.ru/20250424/minjust-2013250504.html
https://ria.ru/20250507/npo-2015442463.html
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в мире, россия, италия, украина, генеральная прокуратура рф
В мире, Россия, Италия, Украина, Генеральная прокуратура РФ
Минюст признал "Сообщество свободных россиян Италии"* нежелательным

Минюст признал НПО Comunita dei Russi Liberi in Italia нежелательной

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание министерства юстиции Российской Федерации
Здание министерства юстиции Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание министерства юстиции Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Минюст России внес итальянскую НПО Comunita dei Russi Liberi in Italia* в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, сообщается на сайте министерства.
Ранее Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в РФ итальянской НПО Comunita dei Russi Liberi in Italia*.
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"222 ... Comunita dei Russi Liberi in Italia* (Comunita dei Russi Liberi, "Сообщество свободных россиян Италии") (Итальянская Республика)", - говорится в перечне Минюста.
По данным ГП, организация была создана в январе 2021 года гражданами России, проживающими в Италии - ее представители активно ретранслируют тезисы западной пропаганды в отношении РФ. Деятельность сообщества сосредоточена на организации антироссийских митингов, манифестаций, привлечении внимания итальянского населения к якобы систематическим нарушениям в России прав и свобод граждан. В ходе проведения протестных мероприятий собираются средства для вооруженных формирований Украины, на которые приобретаются военная амуниция, беспилотные летательные аппараты и комплектующие к ним. В рамках этой деятельности Comunita dei Russi Liberi in Italia* сотрудничает с представителями запрещенной в РФ террористической организации "Легион "Свобода России"**, отмечали в Генпрокуратуре.
* Деятельность организации признана нежелательной в России
** Запрещенная в РФ террористическая организация
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