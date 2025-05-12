Минюст признал "Сообщество свободных россиян Италии"* нежелательным
Минюст признал НПО Comunita dei Russi Liberi in Italia нежелательной
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание министерства юстиции Российской Федерации
Здание министерства юстиции Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Минюст России внес итальянскую НПО Comunita dei Russi Liberi in Italia* в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, сообщается на сайте министерства.
Ранее Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в РФ итальянской НПО Comunita dei Russi Liberi in Italia*.
"222 ... Comunita dei Russi Liberi in Italia* (Comunita dei Russi Liberi, "Сообщество свободных россиян Италии") (Итальянская Республика)", - говорится в перечне Минюста.
По данным ГП, организация была создана в январе 2021 года гражданами России, проживающими в Италии - ее представители активно ретранслируют тезисы западной пропаганды в отношении РФ. Деятельность сообщества сосредоточена на организации антироссийских митингов, манифестаций, привлечении внимания итальянского населения к якобы систематическим нарушениям в России прав и свобод граждан. В ходе проведения протестных мероприятий собираются средства для вооруженных формирований Украины, на которые приобретаются военная амуниция, беспилотные летательные аппараты и комплектующие к ним. В рамках этой деятельности Comunita dei Russi Liberi in Italia* сотрудничает с представителями запрещенной в РФ террористической организации "Легион "Свобода России"**, отмечали в Генпрокуратуре.
* Деятельность организации признана нежелательной в России
** Запрещенная в РФ террористическая организация