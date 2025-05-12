https://ria.ru/20250512/soglashenie-2016573730.html
Бабушкина и председатель Народного совета ЛНР подписали соглашение
Бабушкина и председатель Народного совета ЛНР подписали соглашение - РИА Новости, 12.05.2025
Бабушкина и председатель Народного совета ЛНР подписали соглашение
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина и председатель Народного совета Луганской Народной Республики Денис Мирошниченко... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T20:15:00+03:00
2025-05-12T20:15:00+03:00
2025-05-12T20:15:00+03:00
свердловская область
луганская народная республика
свердловская область
людмила бабушкина
денис мирошниченко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001521075_0:131:3060:1852_1920x0_80_0_0_bbd8e15885782a859ab03caaf53647c9.jpg
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина и председатель Народного совета Луганской Народной Республики Денис Мирошниченко подписали межпарламентское соглашение, направленное на сотрудничество и обмен опытом в сфере законотворчества, сообщает пресс-служба свердловского парламента. Торжественная церемония состоялась в понедельник в Колонном зале Луганска в рамках празднования Дня Луганской Народной Республики. "Символично, что мы скрепили подписями наши намерения о расширении межпарламентского сотрудничества в день 11-летия Луганской Народной Республики. Мы объединяемся, чтобы вместе работать на благо жителей наших территорий. Свердловская область — регион с большим опытом, компетенциями и наработками по реализации важнейших стратегических планов и проектов — готова помогать луганским коллегам и словом, и делом", – написала в своем телеграм-канале Людмила Бабушкина. Она добавила, что региональный парламент и раньше оказывал поддержку Луганской Народной Республике. "Приведу один пример — в трудный период, когда регион остро в этом нуждался, мы с коллегами-депутатами завезли в Луганск 300 тонн воды. Собираем и отправляем в ЛНР гуманитарные грузы, у нас проводят каникулы луганские школьники. Сейчас в рамках соглашения будем взаимодействовать еще более системно и, я уверена, эффективно. Наш общий приоритет сегодня — реализация национальных проектов, инициированных президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, и отдельное внимание — новому нацпроекту "Семья". Мы готовы также делиться опытом по работе свердловского парламента в рамках созданной у нас "депутатской вертикали"", - отметила председатель Заксобрания. Пользуясь случаем, Бабушкина пригласила делегацию Народного совета ЛНР в Свердловскую область — на выставки "ИННОПРОМ-2025" и "Российско-Китайское ЭКСПО". В ходе рабочего визита в ЛНР Бабушкина приняла участие в церемонии возложения цветов к мемориальному комплексу "Непокоренные" в Краснодоне. А вместе с депутатами Законодательного собрания Свердловской области Тарасом Исаковым, Вячеславом Брозовским и Вячеславом Вегнером, а также с делегациями парламентов ряда других российских регионов возложила цветы к памятному знаку "Они отстояли Родину" в центре столицы республики.
https://ria.ru/20250428/babushkina--2013801956.html
https://ria.ru/20250424/babushkina-2013151411.html
луганская народная республика
свердловская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001521075_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_4e47dff31e7e216d16718febf8d1daa3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, свердловская область, людмила бабушкина , денис мирошниченко
Свердловская область , Луганская Народная Республика, Свердловская область, Людмила Бабушкина , Денис Мирошниченко
Бабушкина и председатель Народного совета ЛНР подписали соглашение
Людмила Бабушкина и председатель Народного совета ЛНР подписали соглашение
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина и председатель Народного совета Луганской Народной Республики Денис Мирошниченко подписали межпарламентское соглашение, направленное на сотрудничество и обмен опытом в сфере законотворчества, сообщает пресс-служба свердловского парламента.
Торжественная церемония состоялась в понедельник в Колонном зале Луганска в рамках празднования Дня Луганской Народной Республики.
"Символично, что мы скрепили подписями наши намерения о расширении межпарламентского сотрудничества в день 11-летия Луганской Народной Республики. Мы объединяемся, чтобы вместе работать на благо жителей наших территорий. Свердловская область — регион с большим опытом, компетенциями и наработками по реализации важнейших стратегических планов и проектов — готова помогать луганским коллегам и словом, и делом", – написала в своем телеграм-канале Людмила Бабушкина.
Она добавила, что региональный парламент и раньше оказывал поддержку Луганской Народной Республике.
"Приведу один пример — в трудный период, когда регион остро в этом нуждался, мы с коллегами-депутатами завезли в Луганск 300 тонн воды. Собираем и отправляем в ЛНР гуманитарные грузы, у нас проводят каникулы луганские школьники. Сейчас в рамках соглашения будем взаимодействовать еще более системно и, я уверена, эффективно. Наш общий приоритет сегодня — реализация национальных проектов, инициированных президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, и отдельное внимание — новому нацпроекту "Семья". Мы готовы также делиться опытом по работе свердловского парламента в рамках созданной у нас "депутатской вертикали"", - отметила председатель Заксобрания.
Пользуясь случаем, Бабушкина пригласила делегацию Народного совета ЛНР в Свердловскую область — на выставки "ИННОПРОМ-2025" и "Российско-Китайское ЭКСПО".
В ходе рабочего визита в ЛНР Бабушкина приняла участие в церемонии возложения цветов к мемориальному комплексу "Непокоренные" в Краснодоне. А вместе с депутатами Законодательного собрания Свердловской области Тарасом Исаковым, Вячеславом Брозовским и Вячеславом Вегнером, а также с делегациями парламентов ряда других российских регионов возложила цветы к памятному знаку "Они отстояли Родину" в центре столицы республики.