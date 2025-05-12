https://ria.ru/20250512/soglashenie-2016573730.html

Бабушкина и председатель Народного совета ЛНР подписали соглашение

Бабушкина и председатель Народного совета ЛНР подписали соглашение - РИА Новости, 12.05.2025

Бабушкина и председатель Народного совета ЛНР подписали соглашение

Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина и председатель Народного совета Луганской Народной Республики Денис Мирошниченко... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T20:15:00+03:00

2025-05-12T20:15:00+03:00

2025-05-12T20:15:00+03:00

свердловская область

луганская народная республика

свердловская область

людмила бабушкина

денис мирошниченко

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина и председатель Народного совета Луганской Народной Республики Денис Мирошниченко подписали межпарламентское соглашение, направленное на сотрудничество и обмен опытом в сфере законотворчества, сообщает пресс-служба свердловского парламента. Торжественная церемония состоялась в понедельник в Колонном зале Луганска в рамках празднования Дня Луганской Народной Республики. "Символично, что мы скрепили подписями наши намерения о расширении межпарламентского сотрудничества в день 11-летия Луганской Народной Республики. Мы объединяемся, чтобы вместе работать на благо жителей наших территорий. Свердловская область — регион с большим опытом, компетенциями и наработками по реализации важнейших стратегических планов и проектов — готова помогать луганским коллегам и словом, и делом", – написала в своем телеграм-канале Людмила Бабушкина. Она добавила, что региональный парламент и раньше оказывал поддержку Луганской Народной Республике. "Приведу один пример — в трудный период, когда регион остро в этом нуждался, мы с коллегами-депутатами завезли в Луганск 300 тонн воды. Собираем и отправляем в ЛНР гуманитарные грузы, у нас проводят каникулы луганские школьники. Сейчас в рамках соглашения будем взаимодействовать еще более системно и, я уверена, эффективно. Наш общий приоритет сегодня — реализация национальных проектов, инициированных президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, и отдельное внимание — новому нацпроекту "Семья". Мы готовы также делиться опытом по работе свердловского парламента в рамках созданной у нас "депутатской вертикали"", - отметила председатель Заксобрания. Пользуясь случаем, Бабушкина пригласила делегацию Народного совета ЛНР в Свердловскую область — на выставки "ИННОПРОМ-2025" и "Российско-Китайское ЭКСПО". В ходе рабочего визита в ЛНР Бабушкина приняла участие в церемонии возложения цветов к мемориальному комплексу "Непокоренные" в Краснодоне. А вместе с депутатами Законодательного собрания Свердловской области Тарасом Исаковым, Вячеславом Брозовским и Вячеславом Вегнером, а также с делегациями парламентов ряда других российских регионов возложила цветы к памятному знаку "Они отстояли Родину" в центре столицы республики.

https://ria.ru/20250428/babushkina--2013801956.html

https://ria.ru/20250424/babushkina-2013151411.html

луганская народная республика

свердловская область

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луганская народная республика, свердловская область, людмила бабушкина , денис мирошниченко