https://ria.ru/20250512/simonyan-2016575714.html

Аудитория RT выросла после введения санкций, заявила Симоньян

Аудитория RT выросла после введения санкций, заявила Симоньян - РИА Новости, 12.05.2025

Аудитория RT выросла после введения санкций, заявила Симоньян

После введения санкций западных стран аудитория телеканала RT значительно увеличилась, заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и RT... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T20:42:00+03:00

2025-05-12T20:42:00+03:00

2025-05-12T21:19:00+03:00

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маргарита симоньян

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. После введения санкций западных стран аудитория телеканала RT значительно увеличилась, заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Бумага и ручка" (Pen and paper) с ведущим Нашаатом Ад-Дихи на египетском телеканале TEN TV."Что касается нашего телеканала, с тех пор, как они ввели против нас эти санкции, ограничения, учинили против нас эти нападки, наша аудитория выросла в разы. Представляете, в разы. Они просто сделали нам рекламу", — сказала она.Несмотря на рестрикции, RT продолжает работу, используя новые форматы, отметила медиаменеджер. "Мы создаем свои партизанские проекты под другими брендами, под другими именами, работаем с известными людьми на этих площадках. И замечательно — люди смотрят наши новости, комментарии, наш посыл, наш месседж больше, чем это было до того, как они стали на нас нападать", — указала главред.В США регулярно обвиняют в пропаганде RT и "Россию сегодня", признавая при этом их влияние на аудиторию. Симоньян назвала успех RT одной из двух причин американских санкций против российских СМИ наряду с выборами в Штатах, прошедшими в ноябре прошлого года.Она также обращала внимание, что Вашингтон ввел ограничения против телеканала за стандартную журналистскую деятельность, "в вину ему ставят то, что он просто работает". При этом, как считает медиаменеджер, американская аудитория не воспринимает RT как российский канал, а относится к нему как источнику альтернативной точки зрения.

https://ria.ru/20250503/rt--2014770981.html

https://ria.ru/20250417/opros-2011901662.html

сша

россия

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сша, маргарита симоньян, в мире, россия, телеканал rt, вашингтон (штат)