Рейтинг@Mail.ru
Российский штурмовик рассказал, как ВСУ готовились к отступлению в ДНР - РИА Новости, 12.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:33 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/shturmovik-2016426059.html
Российский штурмовик рассказал, как ВСУ готовились к отступлению в ДНР
Российский штурмовик рассказал, как ВСУ готовились к отступлению в ДНР - РИА Новости, 12.05.2025
Российский штурмовик рассказал, как ВСУ готовились к отступлению в ДНР
ВСУ готовились к отступлению из населенного пункта Лысовка на красноармейском направлении, так как при отходе минировали свои позиции, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T09:33:00+03:00
2025-05-12T09:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001543679_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c48b144e746a4823a88399afe199edc4.jpg
ДОНЕЦК, 12 мая - РИА Новости. ВСУ готовились к отступлению из населенного пункта Лысовка на красноармейском направлении, так как при отходе минировали свои позиции, рассказал РИА Новости командир отделения 137-й штурмовой бригады "Урал" Сергей Нагаев группировки "Центр". Ранее он сообщил агентству, что при освобождении Лысовки в ДНР российские бойцы сдерживали контратаки противника на ранее занятой позиции в здании школы. Там же Нагаев обнаружил установленный, но не сработавший минный заряд. "Был подвал в этой школе завален, то есть мы пытались даже расчищать завал. Там нашли мины, две штуки очень большого веса для того, чтобы сложить эту школу. Когда противник пытался, видимо, для своего отхода эту позицию уничтожить, полностью сложить", - рассказал штурмовик. Он пояснил, что артиллерия не допустила подрыва здания, так как противник был уничтожен попаданием минометного снаряда, также было завалено место минирования и вход в подвал. "Они (ВСУ – ред.) были уничтожены и не смогли этого сделать вовремя. В самой школе на точке были найдены боеприпасы, гранатомёты, гранаты", - добавил военнослужащий. Шестого мая Минобороны РФ сообщило, что в результате действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Лысовка Донецкой Народной Республики.
https://ria.ru/20250512/spetsoperatsiya-2016408607.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001543679_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cc50959fd1f3e2237a17b6600d14755d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика
Российский штурмовик рассказал, как ВСУ готовились к отступлению в ДНР

Штурмовик Нагаев: ВСУ в Лысовке в ДНР готовились к отступлению, минируя позиции

© AP Photo / Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 12 мая - РИА Новости. ВСУ готовились к отступлению из населенного пункта Лысовка на красноармейском направлении, так как при отходе минировали свои позиции, рассказал РИА Новости командир отделения 137-й штурмовой бригады "Урал" Сергей Нагаев группировки "Центр".
Ранее он сообщил агентству, что при освобождении Лысовки в ДНР российские бойцы сдерживали контратаки противника на ранее занятой позиции в здании школы. Там же Нагаев обнаружил установленный, но не сработавший минный заряд.
Боевая работа артиллерийского расчета в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
На госгранице Курской области остается большое количество тел солдат ВСУ
04:52
"Был подвал в этой школе завален, то есть мы пытались даже расчищать завал. Там нашли мины, две штуки очень большого веса для того, чтобы сложить эту школу. Когда противник пытался, видимо, для своего отхода эту позицию уничтожить, полностью сложить", - рассказал штурмовик.
Он пояснил, что артиллерия не допустила подрыва здания, так как противник был уничтожен попаданием минометного снаряда, также было завалено место минирования и вход в подвал.
"Они (ВСУ – ред.) были уничтожены и не смогли этого сделать вовремя. В самой школе на точке были найдены боеприпасы, гранатомёты, гранаты", - добавил военнослужащий.
Шестого мая Минобороны РФ сообщило, что в результате действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Лысовка Донецкой Народной Республики.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Донецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала