https://ria.ru/20250512/shturmovik-2016426059.html

Российский штурмовик рассказал, как ВСУ готовились к отступлению в ДНР

Российский штурмовик рассказал, как ВСУ готовились к отступлению в ДНР - РИА Новости, 12.05.2025

Российский штурмовик рассказал, как ВСУ готовились к отступлению в ДНР

ВСУ готовились к отступлению из населенного пункта Лысовка на красноармейском направлении, так как при отходе минировали свои позиции, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T09:33:00+03:00

2025-05-12T09:33:00+03:00

2025-05-12T09:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001543679_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c48b144e746a4823a88399afe199edc4.jpg

ДОНЕЦК, 12 мая - РИА Новости. ВСУ готовились к отступлению из населенного пункта Лысовка на красноармейском направлении, так как при отходе минировали свои позиции, рассказал РИА Новости командир отделения 137-й штурмовой бригады "Урал" Сергей Нагаев группировки "Центр". Ранее он сообщил агентству, что при освобождении Лысовки в ДНР российские бойцы сдерживали контратаки противника на ранее занятой позиции в здании школы. Там же Нагаев обнаружил установленный, но не сработавший минный заряд. "Был подвал в этой школе завален, то есть мы пытались даже расчищать завал. Там нашли мины, две штуки очень большого веса для того, чтобы сложить эту школу. Когда противник пытался, видимо, для своего отхода эту позицию уничтожить, полностью сложить", - рассказал штурмовик. Он пояснил, что артиллерия не допустила подрыва здания, так как противник был уничтожен попаданием минометного снаряда, также было завалено место минирования и вход в подвал. "Они (ВСУ – ред.) были уничтожены и не смогли этого сделать вовремя. В самой школе на точке были найдены боеприпасы, гранатомёты, гранаты", - добавил военнослужащий. Шестого мая Минобороны РФ сообщило, что в результате действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Лысовка Донецкой Народной Республики.

https://ria.ru/20250512/spetsoperatsiya-2016408607.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика