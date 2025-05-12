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Шапша обсудил с вьетнамскими партнерами сотрудничество в сельском хозяйстве - РИА Новости, 12.05.2025
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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
19:26 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/shapsha-2016568026.html
Шапша обсудил с вьетнамскими партнерами сотрудничество в сельском хозяйстве
Шапша обсудил с вьетнамскими партнерами сотрудничество в сельском хозяйстве - РИА Новости, 12.05.2025
Шапша обсудил с вьетнамскими партнерами сотрудничество в сельском хозяйстве
Губернатор Калужской области Владислав Шапша обсудил с вьетнамскими партнерами сотрудничество в сфере сельского хозяйства, сообщила пресс-служба главы и... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T19:26:00+03:00
2025-05-12T19:26:00+03:00
калужская область
калужская область
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владислав шапша
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КАЛУГА, 12 мая – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша обсудил с вьетнамскими партнерами сотрудничество в сфере сельского хозяйства, сообщила пресс-служба главы и правительства региона. Сообщается, что в понедельник в Москве в представительстве правительства Калужской области при правительстве РФ прошла встреча Шапши с председателем стратегического совета вьетнамской компании "ТиЭйч Груп" Тхай Хыонг. В мероприятии приняли участие сенатор Анатолий Артамонов, члены регионального правительства и руководства вьетнамского концерна. В ходе встречи обсуждались вопросы реализации проектов "ТиЭйч Груп" в Калужской области, где накануне был торжественно открыт высокотехнологичный молокозавод. Концерн также ставит задачи развития производства органической продукции, соответствующей международным стандартам, подчеркивают в правительстве Калужской области. "По словам Тхаи Хыонг, сельское хозяйство - это основа нации, отрасль, которая тесно связана с благосостоянием миллионов людей. Российская Федерация обладает огромными преимуществами в сельском хозяйстве, что позволяет обеспечивать продовольственную безопасность и безопасность пищевых продуктов", - говорится в сообщении. Шапша поблагодарил Тхай Хыонг за то, что Калужская область выбрана площадкой для создания комплексов молочного животноводства и завода по переработке молока. Он отметил, что в Ульяновском районе молочный комплекс наращивает поголовье скота, в Хвастовичском районе такое предприятие спроектировано, подготовлена площадка и выращиваются корма. "Губернатор отметил, что молочное производство в нашем регионе - одна из ключевых отраслей сельского хозяйства, которая движется к цели – производить миллион тонн молока в год", - сообщила пресс-служба.
https://ria.ru/20250512/ekskursii-2016486904.html
https://ria.ru/20250424/shapsha-2013280419.html
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калужская область, россия, владислав шапша, вьетнам
Калужская область, Калужская область, Россия, Владислав Шапша, Вьетнам
Шапша обсудил с вьетнамскими партнерами сотрудничество в сельском хозяйстве

Шапша обсудил с партнерами из Вьетнама сотрудничество в сельском хозяйстве

© РИА Новости / Владимир АстапковичГубернатор Калужской области Владислав Шапша
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Губернатор Калужской области Владислав Шапша . Архивное фото
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КАЛУГА, 12 мая – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша обсудил с вьетнамскими партнерами сотрудничество в сфере сельского хозяйства, сообщила пресс-служба главы и правительства региона.
Сообщается, что в понедельник в Москве в представительстве правительства Калужской области при правительстве РФ прошла встреча Шапши с председателем стратегического совета вьетнамской компании "ТиЭйч Груп" Тхай Хыонг. В мероприятии приняли участие сенатор Анатолий Артамонов, члены регионального правительства и руководства вьетнамского концерна.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
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В ходе встречи обсуждались вопросы реализации проектов "ТиЭйч Груп" в Калужской области, где накануне был торжественно открыт высокотехнологичный молокозавод. Концерн также ставит задачи развития производства органической продукции, соответствующей международным стандартам, подчеркивают в правительстве Калужской области.
"По словам Тхаи Хыонг, сельское хозяйство - это основа нации, отрасль, которая тесно связана с благосостоянием миллионов людей. Российская Федерация обладает огромными преимуществами в сельском хозяйстве, что позволяет обеспечивать продовольственную безопасность и безопасность пищевых продуктов", - говорится в сообщении.
Шапша поблагодарил Тхай Хыонг за то, что Калужская область выбрана площадкой для создания комплексов молочного животноводства и завода по переработке молока. Он отметил, что в Ульяновском районе молочный комплекс наращивает поголовье скота, в Хвастовичском районе такое предприятие спроектировано, подготовлена площадка и выращиваются корма.
"Губернатор отметил, что молочное производство в нашем регионе - одна из ключевых отраслей сельского хозяйства, которая движется к цели – производить миллион тонн молока в год", - сообщила пресс-служба.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
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