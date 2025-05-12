Бывшему начальнику ГИБДД Ставрополья вынесли приговор
Экс-начальника ГИБДД Ставрополья Сафонова приговорили к 20 годам колонии
© Фото : Объединенная пресс-служба судов Карачаево-Черкесской Республики/TelegramБывший начальник ГИБДД Ставропольского края Алексей Сафонов в зале суда
Бывший начальник ГИБДД Ставропольского края Алексей Сафонов в зале суда
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ЧЕРКЕССК, 12 мая — РИА Новости. Черкесский городской суд признал бывшего начальника ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова виновным по делу о взятках и приговорил его к 20 годам колонии, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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"Окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет, с ограничением свободы на срок один год, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на срок 12 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима, со штрафом в размере 100 миллионов рублей и лишением специального звания "полковник полиции", — постановил судья.
Гособвинение требовало для Сафонова 24 года лишения свободы и штраф в 100 миллионов рублей.
Подсудимый заявил журналистам, что будет обжаловать приговор.
"К сожалению, приговор сегодня основан не на материалах уголовного дела, а на материалах средств массовой информации. Да, с приговором мы не согласны. Подробно все изложили в своих выступлениях мои адвокаты", — сказал он.
Сафонова обвиняли в создании преступного сообщества, получении взяток и злоупотреблении должностными полномочиями. Всего в деле более ста эпизодов. Вину он не признал.
Начальника ставропольского ГИБДД и нескольких его подчиненных задержали в конце июля 2021 года. Им вменяли получение взяток на 19 миллионов рублей. В домах подозреваемых прошли обыски. Выяснилось, что особняк Сафонова изнутри отделан золотом, всюду стоит инкрустированная мебель и висят хрустальные люстры, а в ванной — позолоченные раковина и унитаз.
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20 января 2023, 15:35