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Бывшему начальнику ГИБДД Ставрополья вынесли приговор - РИА Новости, 12.05.2025
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16:45 12.05.2025 (обновлено: 17:43 12.05.2025)
https://ria.ru/20250512/safonov-2016529986.html
Бывшему начальнику ГИБДД Ставрополья вынесли приговор
Бывшему начальнику ГИБДД Ставрополья вынесли приговор - РИА Новости, 12.05.2025
Бывшему начальнику ГИБДД Ставрополья вынесли приговор
Черкесский городской суд признал бывшего начальника ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова виновным по делу о взятках и приговорил его к 20 годам колонии,... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T16:45:00+03:00
2025-05-12T17:43:00+03:00
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ЧЕРКЕССК, 12 мая — РИА Новости. Черкесский городской суд признал бывшего начальника ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова виновным по делу о взятках и приговорил его к 20 годам колонии, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет, с ограничением свободы на срок один год, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на срок 12 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима, со штрафом в размере 100 миллионов рублей и лишением специального звания "полковник полиции", — постановил судья.Гособвинение требовало для Сафонова 24 года лишения свободы и штраф в 100 миллионов рублей.Подсудимый заявил журналистам, что будет обжаловать приговор."К сожалению, приговор сегодня основан не на материалах уголовного дела, а на материалах средств массовой информации. Да, с приговором мы не согласны. Подробно все изложили в своих выступлениях мои адвокаты", — сказал он.Сафонова обвиняли в создании преступного сообщества, получении взяток и злоупотреблении должностными полномочиями. Всего в деле более ста эпизодов. Вину он не признал.Начальника ставропольского ГИБДД и нескольких его подчиненных задержали в конце июля 2021 года. Им вменяли получение взяток на 19 миллионов рублей. В домах подозреваемых прошли обыски. Выяснилось, что особняк Сафонова изнутри отделан золотом, всюду стоит инкрустированная мебель и висят хрустальные люстры, а в ванной — позолоченные раковина и унитаз.
https://ria.ru/20230120/safonov-1846290525.html
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Дворец, лепнина, золото: кадры из дома задержанного главы ГИБДД Ставрополья
Возбуждено уголовное дело о получении взятки членами преступной группы под руководством начальника УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
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гибдд мвд рф, алексей сафонов, ставропольский край, общество
ГИБДД МВД РФ, Алексей Сафонов, Ставропольский край, Общество
Бывшему начальнику ГИБДД Ставрополья вынесли приговор

Экс-начальника ГИБДД Ставрополья Сафонова приговорили к 20 годам колонии

© Фото : Объединенная пресс-служба судов Карачаево-Черкесской Республики/TelegramБывший начальник ГИБДД Ставропольского края Алексей Сафонов в зале суда
Бывший начальник ГИБДД Ставропольского края Алексей Сафонов в зале суда - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© Фото : Объединенная пресс-служба судов Карачаево-Черкесской Республики/Telegram
Бывший начальник ГИБДД Ставропольского края Алексей Сафонов в зале суда
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ЧЕРКЕССК, 12 мая — РИА Новости. Черкесский городской суд признал бывшего начальника ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова виновным по делу о взятках и приговорил его к 20 годам колонии, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
«
"Окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет, с ограничением свободы на срок один год, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на срок 12 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима, со штрафом в размере 100 миллионов рублей и лишением специального звания "полковник полиции", — постановил судья.
Гособвинение требовало для Сафонова 24 года лишения свободы и штраф в 100 миллионов рублей.
Подсудимый заявил журналистам, что будет обжаловать приговор.
"К сожалению, приговор сегодня основан не на материалах уголовного дела, а на материалах средств массовой информации. Да, с приговором мы не согласны. Подробно все изложили в своих выступлениях мои адвокаты", — сказал он.
Сафонова обвиняли в создании преступного сообщества, получении взяток и злоупотреблении должностными полномочиями. Всего в деле более ста эпизодов. Вину он не признал.
Начальника ставропольского ГИБДД и нескольких его подчиненных задержали в конце июля 2021 года. Им вменяли получение взяток на 19 миллионов рублей. В домах подозреваемых прошли обыски. Выяснилось, что особняк Сафонова изнутри отделан золотом, всюду стоит инкрустированная мебель и висят хрустальные люстры, а в ванной — позолоченные раковина и унитаз.
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