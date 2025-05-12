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СК завел дело после обстрела ВСУ Рыльска в Курской области
СК завел дело после обстрела ВСУ Рыльска в Курской области - РИА Новости, 12.05.2025
СК завел дело после обстрела ВСУ Рыльска в Курской области
Российские следователи завели уголовное дело о теракте после обстрела ВСУ Рыльска в Курской области 11 мая с использованием РСЗО HIMARS, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T13:09:00+03:00
2025-05-12T13:09:00+03:00
2025-05-12T13:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
рыльск
россия
курская область
светлана петренко
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Российские следователи завели уголовное дело о теракте после обстрела ВСУ Рыльска в Курской области 11 мая с использованием РСЗО HIMARS, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" части 3 статьи 205 УК РФ (террористический акт)... Следствием устанавливаются представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению", - говорится в сообщении. По данным следствия, 11 мая украинские боевики, используя РСЗО, целенаправленно обстреляли гражданскую инфраструктуру в Рыльске. Отмечается. что в результате три мирных жителя получили ранения. Кроме того, полностью разрушена гостиница и повреждены несколько жилых домов. "При осмотре мест происшествий военными следователями обнаружены фрагменты реактивной системы залпового огня "М 142 HIMARS". По изъятым предметам назначена взрывотехническая судебная экспертиза", - добавила Петренко.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Последствия обстрела ВСУ Рыльска в Курской области
СК России завел дело о теракте после обстрела ВСУ Рыльска в Курской области с использованием РСЗО HIMARS.
2025-05-12T13:09
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PT0M41S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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рыльск, россия, курская область, светлана петренко, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Рыльск, Россия, Курская область, Светлана Петренко, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
СК завел дело после обстрела ВСУ Рыльска в Курской области
СК завел дело о теракте после обстрела ВСУ Рыльска из РСЗО HIMARS 11 мая