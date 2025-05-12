https://ria.ru/20250512/rylsk-2016469914.html

СК завел дело после обстрела ВСУ Рыльска в Курской области

СК завел дело после обстрела ВСУ Рыльска в Курской области - РИА Новости, 12.05.2025

СК завел дело после обстрела ВСУ Рыльска в Курской области

Российские следователи завели уголовное дело о теракте после обстрела ВСУ Рыльска в Курской области 11 мая с использованием РСЗО HIMARS, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T13:09:00+03:00

2025-05-12T13:09:00+03:00

2025-05-12T13:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

рыльск

россия

курская область

светлана петренко

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Российские следователи завели уголовное дело о теракте после обстрела ВСУ Рыльска в Курской области 11 мая с использованием РСЗО HIMARS, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" части 3 статьи 205 УК РФ (террористический акт)... Следствием устанавливаются представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению", - говорится в сообщении. По данным следствия, 11 мая украинские боевики, используя РСЗО, целенаправленно обстреляли гражданскую инфраструктуру в Рыльске. Отмечается. что в результате три мирных жителя получили ранения. Кроме того, полностью разрушена гостиница и повреждены несколько жилых домов. "При осмотре мест происшествий военными следователями обнаружены фрагменты реактивной системы залпового огня "М 142 HIMARS". По изъятым предметам назначена взрывотехническая судебная экспертиза", - добавила Петренко.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Последствия обстрела ВСУ Рыльска в Курской области СК России завел дело о теракте после обстрела ВСУ Рыльска в Курской области с использованием РСЗО HIMARS. 2025-05-12T13:09 true PT0M41S

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Ольга Фомченкова

рыльск, россия, курская область, светлана петренко, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), происшествия