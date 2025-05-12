https://ria.ru/20250512/rovno-2016456534.html
В Ровно задержали двух подростков, подозреваемых в подготовке подрыва
В Ровно задержали двух подростков, подозреваемых в подготовке подрыва - РИА Новости, 12.05.2025
В Ровно задержали двух подростков, подозреваемых в подготовке подрыва
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании в Ровно двух подростов, которые готовили подрыв в заброшенном здании, куда они пытались заманить... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T12:12:00+03:00
2025-05-12T12:12:00+03:00
2025-05-12T12:12:00+03:00
в мире
ровно
украина
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152170/55/1521705532_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_5364d3602082598d6b0ac5d170e59aed.jpg
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании в Ровно двух подростов, которые готовили подрыв в заброшенном здании, куда они пытались заманить полицейских. "По материалам дела, фигуранты пытались взорвать наряд полиции, который прибыл по фейковому вызову на 102 в заброшенное здание за городом", - говориться в Telegram-канале спецслужбы. Утверждается, что по прибытии полицейских на место вызова произошел взрыв, однако обошлось без жертв. Правоохранители по горячим следам задержали "исполнителей теракта". Ими оказались двое 18-летних жителей Ровно. Задержанным вменяют статью уголовного кодекса Украины "террористический акт", им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
https://ria.ru/20250221/terrorist-2000924739.html
https://ria.ru/20250203/ukraina-1997190179.html
ровно
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152170/55/1521705532_127:0:911:588_1920x0_80_0_0_b7f490c3f9ba452675a73445bf6c2c37.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ровно, украина, служба безопасности украины
В мире, Ровно, Украина, Служба безопасности Украины
В Ровно задержали двух подростков, подозреваемых в подготовке подрыва
СБУ задержала 2 подростков, подозреваемых в подготовке подрыва в Ровно