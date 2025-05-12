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В Ровно задержали двух подростков, подозреваемых в подготовке подрыва - РИА Новости, 12.05.2025
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12:12 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/rovno-2016456534.html
В Ровно задержали двух подростков, подозреваемых в подготовке подрыва
В Ровно задержали двух подростков, подозреваемых в подготовке подрыва - РИА Новости, 12.05.2025
В Ровно задержали двух подростков, подозреваемых в подготовке подрыва
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании в Ровно двух подростов, которые готовили подрыв в заброшенном здании, куда они пытались заманить... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T12:12:00+03:00
2025-05-12T12:12:00+03:00
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании в Ровно двух подростов, которые готовили подрыв в заброшенном здании, куда они пытались заманить полицейских. "По материалам дела, фигуранты пытались взорвать наряд полиции, который прибыл по фейковому вызову на 102 в заброшенное здание за городом", - говориться в Telegram-канале спецслужбы. Утверждается, что по прибытии полицейских на место вызова произошел взрыв, однако обошлось без жертв. Правоохранители по горячим следам задержали "исполнителей теракта". Ими оказались двое 18-летних жителей Ровно. Задержанным вменяют статью уголовного кодекса Украины "террористический акт", им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
https://ria.ru/20250221/terrorist-2000924739.html
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в мире, ровно, украина, служба безопасности украины
В мире, Ровно, Украина, Служба безопасности Украины
В Ровно задержали двух подростков, подозреваемых в подготовке подрыва

СБУ задержала 2 подростков, подозреваемых в подготовке подрыва в Ровно

© Фото : Служба безопасности УкраиныСотрудник СБУ
Сотрудник СБУ - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© Фото : Служба безопасности Украины
Сотрудник СБУ. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании в Ровно двух подростов, которые готовили подрыв в заброшенном здании, куда они пытались заманить полицейских.
"По материалам дела, фигуранты пытались взорвать наряд полиции, который прибыл по фейковому вызову на 102 в заброшенное здание за городом", - говориться в Telegram-канале спецслужбы.
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Утверждается, что по прибытии полицейских на место вызова произошел взрыв, однако обошлось без жертв. Правоохранители по горячим следам задержали "исполнителей теракта". Ими оказались двое 18-летних жителей Ровно.
Задержанным вменяют статью уголовного кодекса Украины "террористический акт", им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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