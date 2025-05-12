https://ria.ru/20250512/rovno-2016456534.html

В Ровно задержали двух подростков, подозреваемых в подготовке подрыва

В Ровно задержали двух подростков, подозреваемых в подготовке подрыва - РИА Новости, 12.05.2025

В Ровно задержали двух подростков, подозреваемых в подготовке подрыва

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании в Ровно двух подростов, которые готовили подрыв в заброшенном здании, куда они пытались заманить... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T12:12:00+03:00

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании в Ровно двух подростов, которые готовили подрыв в заброшенном здании, куда они пытались заманить полицейских. "По материалам дела, фигуранты пытались взорвать наряд полиции, который прибыл по фейковому вызову на 102 в заброшенное здание за городом", - говориться в Telegram-канале спецслужбы. Утверждается, что по прибытии полицейских на место вызова произошел взрыв, однако обошлось без жертв. Правоохранители по горячим следам задержали "исполнителей теракта". Ими оказались двое 18-летних жителей Ровно. Задержанным вменяют статью уголовного кодекса Украины "террористический акт", им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

https://ria.ru/20250221/terrorist-2000924739.html

https://ria.ru/20250203/ukraina-1997190179.html

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