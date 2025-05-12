https://ria.ru/20250512/renovatsiya-2016385805.html

В Бескудниково используют почти 80 помещений в домах по реновации

В Бескудниково используют почти 80 помещений в домах по реновации - РИА Новости, 12.05.2025

В Бескудниково используют почти 80 помещений в домах по реновации

Социально-бытовые объекты открылись в 77 нежилых помещениях на первых этажах новостроек по реновации в Бескудниковском районе Москвы, рассказал министр... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T10:50:00+03:00

2025-05-12T10:50:00+03:00

2025-05-12T10:50:00+03:00

москва

владислав овчинский

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Социально-бытовые объекты открылись в 77 нежилых помещениях на первых этажах новостроек по реновации в Бескудниковском районе Москвы, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."В Бескудниковском районе под заселение передали 15 новостроек по программе реновации. Сегодня на первых этажах жилых комплексов используются 77 помещений под размещение объектов социально-бытового назначения", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.Овчинский уточнил, что больше всего было открыто предприятий по оказанию бытовых услуг – около 30. Также было открыто примерно 20 торговых точек. Свыше 10 помещений заняли пункты выдачи заказов и постаматы, а в остальных разместились аптеки, кафе и районные управляющие компании.В пресс-службе департамента градостроительной политики добавили, что по программе реновации на первых этажах новостроек появится около восьми тысяч нежилых помещений, предусматривающих свыше 200 тысяч рабочих мест.Ранее столичный мэр Сергей Собянин рассказал о переселении в рамках программы реновации в Восточном административном округе Москвы.

https://ria.ru/20250508/renovatsiya-2015612690.html

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