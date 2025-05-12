https://ria.ru/20250512/priamurja-2016417184.html

В Приамурье создают первый центр реабилитации инвалидов и ветеранов СВО

В Приамурье создают первый центр реабилитации инвалидов и ветеранов СВО - РИА Новости, 12.05.2025

В Приамурье создают первый центр реабилитации инвалидов и ветеранов СВО

Власти Приамурья выделили свыше 320 миллионов на создание первого в регионе центра реабилитации инвалидов и участников СВО, сейчас в здании идёт капитальный... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T07:49:00+03:00

2025-05-12T07:49:00+03:00

2025-05-12T07:50:00+03:00

общество

амурская область

октябрьский

благовещенск

василий орлов (губернатор)

наталья киселева

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 мая – РИА Новости. Власти Приамурья выделили свыше 320 миллионов на создание первого в регионе центра реабилитации инвалидов и участников СВО, сейчас в здании идёт капитальный ремонт, сообщает правительство Амурской области. Ход работ проверил губернатор области Василий Орлов. Сейчас в здании на Октябрьской, 108 в Благовещенске завершены все демонтажные работы, специалисты приступили к возведению перегородок и монтажу электрических сетей. ёёриезжать амурчане со всех территорий региона, чтобы их разместить оборудуем жилые помещения на 20 мест. Комплексную реабилитацию и абилитацию в центре ежегодно смогут получать порядка 1500 инвалидов", - отметила Киселева. В области проживает более 60 тысяч людей с инвалидностью, 56 тысяч из которых – в возрасте 18 лет и старше, сейчас им приходится проходить реабилитацию в других регионах России, уточнили в правительстве.

https://ria.ru/20241112/reabilitatsiya-1983242363.html

https://ria.ru/20250430/svo-2014500896.html

амурская область

октябрьский

благовещенск

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Дарья Буймова

общество, амурская область, октябрьский, благовещенск, василий орлов (губернатор), наталья киселева