https://ria.ru/20250512/premiya-2016519567.html

Молодые промышленники Липецкой области вышли в финал всероссийской премии

Молодые промышленники Липецкой области вышли в финал всероссийской премии - РИА Новости, 12.05.2025

Молодые промышленники Липецкой области вышли в финал всероссийской премии

Липецкие предприниматели вышли в финал Всероссийской премии "Молодой промышленник года", конкуренцию им составляют 200 человек из различных регионов страны,... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T16:23:00+03:00

2025-05-12T16:23:00+03:00

2025-05-12T16:23:00+03:00

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 12 мая - РИА Новости. Липецкие предприниматели вышли в финал Всероссийской премии "Молодой промышленник года", конкуренцию им составляют 200 человек из различных регионов страны, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Липецкую область в финале всероссийской премии представляют четыре человека, уточнил губернатор. Это руководители успешных производственных предприятий области, которые вносят значительный вклад в развитие экономики региона. Они занимаются производством медицинских шприцев и инфузионных систем, изготовлением оборудования для металлургии, производством обжаренного кофе и выпуском высококачественных кормов для животных. "Это новое поколение бизнес-руководителей. Они образованные, смелые, нацеленные на результат. Именно такие топ-менеджеры на промышленных предприятиях реализуют проекты в сфере импортозамещения и создают сотни рабочих мест. Их энергия, знания и вера в свое дело – мощный драйвер развития не только региональной, но и всей российской экономики", – отметил Артамонов. Он добавил, что всего заявки на участие в конкурсе подали 700 человек, но лишь 200 из них смогут побороться за звание лучших молодых промышленников страны. По словам Артамонова, представителям от Липецкой области наряду с другими финалистами предстоит выдержать народное голосование и оценку экспертного жюри. Имена победителей станут известны 8 июля на выставке "Иннопром" в Екатеринбурге. Всероссийская премия "Молодой промышленник года" проводится Клубом молодых промышленников при поддержке Минпромторга России для предпринимателей до 40 лет с выручкой от 120 миллионов до 2 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20250507/sev-2015538442.html

https://ria.ru/20250505/eksport-2015055286.html

липецкая область

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липецкая область, игорь артамонов