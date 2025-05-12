https://ria.ru/20250512/prazdnik-2016472251.html

Более 250 тысяч человек отметили День Победы в парках Подмосковья

Более 250 тысяч человек отметили День Победы в парках Подмосковья - РИА Новости, 12.05.2025

Более 250 тысяч человек отметили День Победы в парках Подмосковья

Более 250 тысяч жителей и гостей Подмосковья посетили в 100 парках региона общеобластное мероприятие "Подвиг. Победа. Память", приуроченное к празднованию... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T13:19:00+03:00

2025-05-12T13:19:00+03:00

2025-05-12T13:19:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Более 250 тысяч жителей и гостей Подмосковья посетили в 100 парках региона общеобластное мероприятие "Подвиг. Победа. Память", приуроченное к празднованию 80-летия со дня Великой Победы, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. Так, гости парков участвовали в акциях "Вальс Победы" и "Георгиевская лента", посетили кинопоказы военно-патриотических фильмов, лектории "Уроки истории в парке" и другие активности. В 29 парках Подмосковья работали 32 уличные выставки, посвященные местным жителям-героям Великой Отечественной войны, специальной военной операции и участникам Парада Победы 1945 года. Например, в Городском парке округа Шаховская состоялось торжественное открытие стелы "Шаховская – населенный пункт воинской доблести Московской области". Для посетителей организовали онлайн-трансляцию парада на Красной площади и концерт ансамбля песни и пляски ракетных войск стратегического назначения "Красная звезда". Во время мероприятия работали мастер-классы и музейная экспозиция под открытым небом. Завершил праздничные мероприятия показ фильма "Баллада о солдате". В парке "Сестрорецкий", городского округа Клин, гости смогли увидеть прямую трансляцию парада военной техники и авиации на Красной площади. Также для посетителей выступил с концертом государственный оркестр "Гусляры России". Все желающие смогли принять участие в акциях "Вальс Победы" и "Сад памяти". В парке работали фотозона "Белые журавли" и тематические интерактивные площадки. В парке усадьбы Кривякино, городского округа Воскресенск, открылась "Стена памяти" с портретами участников Великой Отечественной войны, а также выставка фотографий "Они сражались за родину" и выставка "Герои войны. Рассекреченная война". На главной сцене состоялись лазерное шоу, концерт духового оркестра, кавер-группы "Власов Бэнд" и творческих коллективов Воскресенска. Атмосферу праздника поддержали тематические площадки военно-патриотических объединений и танцы в стиле ретро. Также во многих других парках состоялись праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы.

https://ria.ru/20250508/vorobev-2015793664.html

https://ria.ru/20250511/zabeg-2016312074.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), 80-летие победы в великой отечественной войне