https://ria.ru/20250512/pozhary-2016424136.html

В России потушили 43 природных пожара за сутки

В России потушили 43 природных пожара за сутки - РИА Новости, 12.05.2025

В России потушили 43 природных пожара за сутки

За сутки в России потушили 43 природных пожара, сообщила Авиалесоохрана. РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T09:17:00+03:00

2025-05-12T09:17:00+03:00

2025-05-12T11:13:00+03:00

происшествия

россия

забайкальский край

природные пожары в россии

база охраны лесов "авиалесоохрана"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/73870/90/738709045_0:495:1366:1263_1920x0_80_0_0_b8d1f6acde65dc469a0cfe57c5ffa475.jpg

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. За сутки в России потушили 43 природных пожара, сообщила Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства <...> в России лесопожарными службами и привлеченными лицами ликвидировано 43 лесных пожара на площади, пройденной огнем, 66 911 гектаров", — говорится в релизе. К полуночи 12 мая в стране действовали 95 лесных пожаров на площади 521 172 гектара. Их активно тушили. Наибольшая площадь охвачена огнем в Забайкальском крае — 40 пожаров на 456,4 тысячи гектаров.

https://ria.ru/20250414/mchs-2011199361.html

россия

забайкальский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, забайкальский край, природные пожары в россии, база охраны лесов "авиалесоохрана"