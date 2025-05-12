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В России потушили 43 природных пожара за сутки
В России потушили 43 природных пожара за сутки - РИА Новости, 12.05.2025
В России потушили 43 природных пожара за сутки
За сутки в России потушили 43 природных пожара, сообщила Авиалесоохрана. РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T09:17:00+03:00
2025-05-12T09:17:00+03:00
2025-05-12T11:13:00+03:00
происшествия
россия
забайкальский край
природные пожары в россии
база охраны лесов "авиалесоохрана"
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. За сутки в России потушили 43 природных пожара, сообщила Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства <...> в России лесопожарными службами и привлеченными лицами ликвидировано 43 лесных пожара на площади, пройденной огнем, 66 911 гектаров", — говорится в релизе. К полуночи 12 мая в стране действовали 95 лесных пожаров на площади 521 172 гектара. Их активно тушили. Наибольшая площадь охвачена огнем в Забайкальском крае — 40 пожаров на 456,4 тысячи гектаров.
https://ria.ru/20250414/mchs-2011199361.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, забайкальский край, природные пожары в россии, база охраны лесов "авиалесоохрана"
Происшествия, Россия, Забайкальский край, Природные пожары в России, База охраны лесов "Авиалесоохрана"
В России потушили 43 природных пожара за сутки
Авиалесоохрана: в РФ за сутки потушили 43 природных пожара на площади 66 911 га