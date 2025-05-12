https://ria.ru/20250512/pozhar-2016411817.html

Масштабный пожар уничтожил угодья Муравьевского парка в Приамурья

Масштабный пожар уничтожил угодья Муравьевского парка в Приамурья - РИА Новости, 12.05.2025

Масштабный пожар уничтожил угодья Муравьевского парка в Приамурья

Самый масштабный за последние семь лет пожар уничтожил большую часть водно-болотных угодий и рощ Муравьевского заказника и Муравьевского парка в Амурской... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T05:59:00+03:00

2025-05-12T05:59:00+03:00

2025-05-12T11:21:00+03:00

амурская область

происшествия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 мая – РИА Новости. Самый масштабный за последние семь лет пожар уничтожил большую часть водно-болотных угодий и рощ Муравьевского заказника и Муравьевского парка в Амурской области, в огне погибли гнёзда краснокнижных японских журавлей и дальневосточных аистов, сообщают природоохранная территория и эколог Антон Сасин. "Девятого и 10 мая по территории Муравьевского заказника и Муравьевского парка прошел крупный пожар. За 2 дня выгорела большая часть водно-болотных угодий и рощ, нанесен значительный ущерб местам гнездования журавлей и аистов", - говорится в Telegram-канале парка. Как отметил Сасин, это был самый масштабный пожар за последние семь лет, предыдущий раз территория горела в 2018 году. Сейчас специалисты оценивают масштабы ущерба. "После прошедшего 9-10 мая пожара обнаружено 3 сгоревших гнезда японских журавлей из 6, отмеченных в этом году в Муравьевском заказнике. В двух из них находились яйца, а в третьем гнезде журавли только приступали к откладке. Яйца с невылупившимися журавлятами погибли. У даурских журавлей гнезда уцелели, но пока птицы спасались от огня и отсутствовали на гнездах, некоторые кладки были разорены и съедены воронами. Также были уничтожены огнем несколько гнезд дальневосточного аиста, расположенные низко над землей. В гнездах тоже находились яйца", - написал Сасин в своем Telegram-канале. Для японских журавлей весенние пожары - главная угроза, не дающая восстановиться популяции в Амурской области, отметил эколог. Правительство Амурской области в своём официальном Telegram-канале выложило видео фотографа Максима Логунова, который вёл наблюдение за животными и птицами Муравьёвского парка. На кадрах удручающая картина: вместо гнёзд редких японских журавлей и дальневосточных аистов вместе с их кладками – пепелище, трупы погибших лесных животных, выгоревшие места обитания амурского лесного кота. Пожаром уничтожена и вся техника, фотоловушки для наблюдения за животными. Как уточняется на видео, пожар охватил тысячи гектар охраняемой природной территории. Также из-за повреждения оборудования парка приостановлена видеотрансляция с гнезда дальневосточных аистов, загнездившихся на треноге рядом с Усадьбой Парка.

https://ria.ru/20250512/zabajkale-2016411301.html

https://ria.ru/20250510/pozhar-2016210029.html

амурская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

амурская область, происшествия