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Индии и Пакистану не нужны посредники по Кашмиру, считает эксперт - РИА Новости, 12.05.2025
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10:27 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/posredniki-2016436307.html
Индии и Пакистану не нужны посредники по Кашмиру, считает эксперт
Индии и Пакистану не нужны посредники по Кашмиру, считает эксперт - РИА Новости, 12.05.2025
Индии и Пакистану не нужны посредники по Кашмиру, считает эксперт
Индии и Пакистану не нужны посредники по вопросу принадлежности Кашмира, считает верховный уполномоченный Индии по связям с Сингапуром Шилпак Амбуле. РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T10:27:00+03:00
2025-05-12T10:27:00+03:00
индия
пакистан
кашмир
операция синдур в пакистане
в мире
обострение отношений между индией и пакистаном
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Индии и Пакистану не нужны посредники по вопросу принадлежности Кашмира, считает верховный уполномоченный Индии по связям с Сингапуром Шилпак Амбуле. "Для нас Кашмир - двусторонний вопрос. Это не международная проблема, и для нас, как я считаю, слово "посредничество" не работает в отношении Кашмира, так как это двусторонний вопрос, который должен решаться двумя сторонами", - заявил Амбуле в интервью агентству Блумберг. Дипломат также подчеркнул, что Индия не готова вести дипломатические переговоры с Пакистаном касаемо возобновления договора о водах Инда в условиях, "пока практикуется пограничный терроризм", при этом выразив надежду, что контакты военных двух стран продолжатся вместе с режимом прекращения огня. Обострение отношений между Индией и Пакистаном началось после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире. Ночью 7 мая минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 31 человека, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ. Индия и Пакистан 10 мая договорились прекратить все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17.00 (14.30 мск) того же дня. Спустя несколько часов глава индийской союзной территории Джамму и Кашмир Омар Абдулла сообщил о звуках взрывов и работы ПВО Индии рядом с городом Сринагар, летней столицей Джамму и Кашмир. Однако уже вторую ночь подряд армия Индии заявляет, что не наблюдает нарушений со стороны Пакистана.
https://ria.ru/20250511/pakistan--2016322526.html
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индия, пакистан, кашмир, операция синдур в пакистане, в мире, обострение отношений между индией и пакистаном
Индия, Пакистан, Кашмир, Операция Синдур в Пакистане, В мире, Обострение отношений между Индией и Пакистаном
Индии и Пакистану не нужны посредники по Кашмиру, считает эксперт

Дипломат Амбуле: Индии и Пакистану не нужны посредники по Кашмиру

© AP Photo / Channi AnandИндийские военные
Индийские военные - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© AP Photo / Channi Anand
Индийские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Индии и Пакистану не нужны посредники по вопросу принадлежности Кашмира, считает верховный уполномоченный Индии по связям с Сингапуром Шилпак Амбуле.
"Для нас Кашмир - двусторонний вопрос. Это не международная проблема, и для нас, как я считаю, слово "посредничество" не работает в отношении Кашмира, так как это двусторонний вопрос, который должен решаться двумя сторонами", - заявил Амбуле в интервью агентству Блумберг.
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Дипломат также подчеркнул, что Индия не готова вести дипломатические переговоры с Пакистаном касаемо возобновления договора о водах Инда в условиях, "пока практикуется пограничный терроризм", при этом выразив надежду, что контакты военных двух стран продолжатся вместе с режимом прекращения огня.
Обострение отношений между Индией и Пакистаном началось после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире.
Ночью 7 мая минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 31 человека, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ.
Индия и Пакистан 10 мая договорились прекратить все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17.00 (14.30 мск) того же дня. Спустя несколько часов глава индийской союзной территории Джамму и Кашмир Омар Абдулла сообщил о звуках взрывов и работы ПВО Индии рядом с городом Сринагар, летней столицей Джамму и Кашмир. Однако уже вторую ночь подряд армия Индии заявляет, что не наблюдает нарушений со стороны Пакистана.
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ИндияПакистанКашмирОперация Синдур в ПакистанеВ миреОбострение отношений между Индией и Пакистаном
 
 
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