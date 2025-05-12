https://ria.ru/20250512/posredniki-2016436307.html

Индии и Пакистану не нужны посредники по Кашмиру, считает эксперт

Индии и Пакистану не нужны посредники по Кашмиру, считает эксперт - РИА Новости, 12.05.2025

Индии и Пакистану не нужны посредники по Кашмиру, считает эксперт

Индии и Пакистану не нужны посредники по вопросу принадлежности Кашмира, считает верховный уполномоченный Индии по связям с Сингапуром Шилпак Амбуле. РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T10:27:00+03:00

2025-05-12T10:27:00+03:00

2025-05-12T10:27:00+03:00

индия

пакистан

кашмир

операция синдур в пакистане

в мире

обострение отношений между индией и пакистаном

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014251492_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0b2d3c77171a87524386873f91e786be.jpg

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Индии и Пакистану не нужны посредники по вопросу принадлежности Кашмира, считает верховный уполномоченный Индии по связям с Сингапуром Шилпак Амбуле. "Для нас Кашмир - двусторонний вопрос. Это не международная проблема, и для нас, как я считаю, слово "посредничество" не работает в отношении Кашмира, так как это двусторонний вопрос, который должен решаться двумя сторонами", - заявил Амбуле в интервью агентству Блумберг. Дипломат также подчеркнул, что Индия не готова вести дипломатические переговоры с Пакистаном касаемо возобновления договора о водах Инда в условиях, "пока практикуется пограничный терроризм", при этом выразив надежду, что контакты военных двух стран продолжатся вместе с режимом прекращения огня. Обострение отношений между Индией и Пакистаном началось после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире. Ночью 7 мая минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 31 человека, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ. Индия и Пакистан 10 мая договорились прекратить все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17.00 (14.30 мск) того же дня. Спустя несколько часов глава индийской союзной территории Джамму и Кашмир Омар Абдулла сообщил о звуках взрывов и работы ПВО Индии рядом с городом Сринагар, летней столицей Джамму и Кашмир. Однако уже вторую ночь подряд армия Индии заявляет, что не наблюдает нарушений со стороны Пакистана.

https://ria.ru/20250511/pakistan--2016322526.html

https://ria.ru/20250512/aeroport-2016420520.html

индия

пакистан

кашмир

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

индия, пакистан, кашмир, операция синдур в пакистане, в мире, обострение отношений между индией и пакистаном