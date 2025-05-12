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Посол России прокомментировал провокации на мемориальном кладбище в Варшаве

Посол России прокомментировал провокации на мемориальном кладбище в Варшаве - РИА Новости, 12.05.2025

Посол России прокомментировал провокации на мемориальном кладбище в Варшаве

Польские правоохранители бездействовали во время провокации на возложении цветов на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве по случаю 9 мая, заявил... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T18:26:00+03:00

2025-05-12T18:26:00+03:00

2025-05-12T18:26:00+03:00

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Польские правоохранители бездействовали во время провокации на возложении цветов на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве по случаю 9 мая, заявил посол России в Польше Сергей Андреев. "Полиция присутствовала, но какой-то активности не проявляла, за исключением эпизода, когда задержала и вывела с кладбища молодого поляка, который туда пришел с красным знаменем Победы, а вот когда так называемые протестующие стали скандировать оскорбительные лозунги, когда на территории кладбища на главной аллее, ведущей к главному памятнику, (они - ред.) стали укладываться на землю, завернутые в простыни, измазанные красной краской, якобы символизирующей кровь, явно нарываясь на то, что на них там кто-нибудь из нас наступит, - вот здесь полиция проявляла совершенно необъяснимую пассивность", - сказал Андреев в эфире телеканала "Россия 24". Как отметил посол, по польскому законодательству на территории кладбищ запрещено проведение политических акций, за исключением мемориальных, при этом он подчеркнул, что в Польше провокации на 9 мая случаются уже не первый год. "Вот такие сцены на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве повторяются уже в четвертый раз, начиная с 9 мая 2022 года. Если в 2022 и 2023 годах так называемые протестующие майданутые так и не позволили нам возложить венки к главному монументу на кладбище, то в прошлом и в этом годах возложение состоялось, причем при поддержке польских граждан из ветеранских, патриотических организаций, которые к нам относятся доброжелательно и которые взяли на себя, так сказать, обеспечение необходимых физических условий для проведения этих мероприятий", - подчеркнул Андреев.

https://ria.ru/20250509/diplomaty-2016019616.html

https://ria.ru/20250512/polsha-2016406485.html

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Российские дипломаты возложили цветы к монументу на кладбище советских воинов в Варшаве Российские дипломаты во главе с послом Сергеем Андреевым возложили цветы к монументу на кладбище советских воинов в Варшаве. Проведению церемонии пытались помешать проукраинские хулиганы, но безуспешно 2025-05-12T18:26 true PT1M20S

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в мире, варшава, польша, россия, сергей андреев, 80-летие победы в великой отечественной войне