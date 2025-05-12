https://ria.ru/20250512/polsha-2016530584.html

Слуцкий прокомментировал закрытие генконсульства России в Кракове

Слуцкий прокомментировал закрытие генконсульства России в Кракове - РИА Новости, 12.05.2025

Слуцкий прокомментировал закрытие генконсульства России в Кракове

Польша искусственно повышает градус русофобии, закрывая генконсульство РФ в Кракове, но Россия ответит четко и выверенно, считает глава комитета ГД по... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T16:47:00+03:00

2025-05-12T16:47:00+03:00

2025-05-12T16:47:00+03:00

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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Польша искусственно повышает градус русофобии, закрывая генконсульство РФ в Кракове, но Россия ответит четко и выверенно, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале. Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что принял решение о закрытии генерального консульства России в Кракове. "Польша искусственно повышает градус русофобии. В Кракове решили закрыть российское консульство из-за пожара в ТЦ в Варшаве… По версии главы МИД Польши Радослава Сикорского, якобы "российские спецслужбы" причастны к "поджогу". Естественно, приведено ноль реальных доказательств. Официальная Варшава бодро идет по пути "хайли лайкли", - написал Слуцкий. Депутат отметил, что при адекватной оценке ситуации "бредовые измышлизмы о мифических шпионах-поджигателях" не могут быть поводом для закрытия иностранного дипучреждения. "Но польские власти давно неадекватны в своей антироссийской истерии. В дипломатической практике принято принимать встречные меры на подобные выпады. Уверен, Россия ответит четко и выверенно", - добавил парламентарий.

https://ria.ru/20250512/polsha-2016458207.html

https://ria.ru/20250512/zakharova-2016436170.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, польша, краков, леонид слуцкий (политик), радослав сикорский, госдума рф