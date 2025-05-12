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Слуцкий прокомментировал закрытие генконсульства России в Кракове - РИА Новости, 12.05.2025
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16:47 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/polsha-2016530584.html
Слуцкий прокомментировал закрытие генконсульства России в Кракове
Слуцкий прокомментировал закрытие генконсульства России в Кракове - РИА Новости, 12.05.2025
Слуцкий прокомментировал закрытие генконсульства России в Кракове
Польша искусственно повышает градус русофобии, закрывая генконсульство РФ в Кракове, но Россия ответит четко и выверенно, считает глава комитета ГД по... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T16:47:00+03:00
2025-05-12T16:47:00+03:00
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россия
польша
краков
леонид слуцкий (политик)
радослав сикорский
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Польша искусственно повышает градус русофобии, закрывая генконсульство РФ в Кракове, но Россия ответит четко и выверенно, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале. Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что принял решение о закрытии генерального консульства России в Кракове. "Польша искусственно повышает градус русофобии. В Кракове решили закрыть российское консульство из-за пожара в ТЦ в Варшаве… По версии главы МИД Польши Радослава Сикорского, якобы "российские спецслужбы" причастны к "поджогу". Естественно, приведено ноль реальных доказательств. Официальная Варшава бодро идет по пути "хайли лайкли", - написал Слуцкий. Депутат отметил, что при адекватной оценке ситуации "бредовые измышлизмы о мифических шпионах-поджигателях" не могут быть поводом для закрытия иностранного дипучреждения. "Но польские власти давно неадекватны в своей антироссийской истерии. В дипломатической практике принято принимать встречные меры на подобные выпады. Уверен, Россия ответит четко и выверенно", - добавил парламентарий.
https://ria.ru/20250512/polsha-2016458207.html
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в мире, россия, польша, краков, леонид слуцкий (политик), радослав сикорский, госдума рф
В мире, Россия, Польша, Краков, Леонид Слуцкий (политик), Радослав Сикорский, Госдума РФ
Слуцкий прокомментировал закрытие генконсульства России в Кракове

Слуцкий: Польша повышает градус русофобии, закрывая генконсульство РФ в Кракове

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Польша искусственно повышает градус русофобии, закрывая генконсульство РФ в Кракове, но Россия ответит четко и выверенно, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.
Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что принял решение о закрытии генерального консульства России в Кракове.
Здание Генерального консульства РФ в Кракове - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
Польша готовится к российскому ответу на закрытие консульства в Кракове
Вчера, 12:22
"Польша искусственно повышает градус русофобии. В Кракове решили закрыть российское консульство из-за пожара в ТЦ в Варшаве… По версии главы МИД Польши Радослава Сикорского, якобы "российские спецслужбы" причастны к "поджогу". Естественно, приведено ноль реальных доказательств. Официальная Варшава бодро идет по пути "хайли лайкли", - написал Слуцкий.
Депутат отметил, что при адекватной оценке ситуации "бредовые измышлизмы о мифических шпионах-поджигателях" не могут быть поводом для закрытия иностранного дипучреждения.
"Но польские власти давно неадекватны в своей антироссийской истерии. В дипломатической практике принято принимать встречные меры на подобные выпады. Уверен, Россия ответит четко и выверенно", - добавил парламентарий.
Генеральное консульство России в Кракове - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
Захарова прокомментировала закрытие генконсульства России в Кракове
Вчера, 10:26
 
В миреРоссияПольшаКраковЛеонид Слуцкий (политик)Радослав СикорскийГосдума РФ
 
 
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