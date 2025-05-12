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В Самарской области с рельсов сошел локомотив грузового поезда - РИА Новости, 12.05.2025
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16:29 12.05.2025 (обновлено: 16:51 12.05.2025)
https://ria.ru/20250512/poezd-2016521042.html
В Самарской области с рельсов сошел локомотив грузового поезда
В Самарской области с рельсов сошел локомотив грузового поезда - РИА Новости, 12.05.2025
В Самарской области с рельсов сошел локомотив грузового поезда
Локомотив грузового поезда сошел с рельсов при отправлении со станции "Жигулевское море" в Тольятти Самарской области, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T16:29:00+03:00
2025-05-12T16:51:00+03:00
происшествия
самарская область
тольятти
куйбышевская железная дорога
россия
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САМАРА, 12 мая - РИА Новости. Локомотив грузового поезда сошел с рельсов при отправлении со станции "Жигулевское море" в Тольятти Самарской области, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Куйбышевской железной дороги. "Сегодня в 12.45 (11.45 мск) при отправлении со станции "Жигулевское море" (Самарская область) произошел сход локомотива грузового поезда. Пострадавших нет. Угрозы экологии нет", - говорится в сообщении. Из-за инцидента задержаны два пригородных поезда: "Самара - Тольятти" на 59 минут и "Курумоч - Самара" на 25 минут. Для устранения последствий происшествия на месте работает восстановительный поезд.Приволжская транспортная прокуратура сообщила в своем Telegram-канале, что сход локомотива произошел на тупиковом пути. При этом опрокидывания локомотива и вагонов не произошло. Куйбышевская транспортная прокуратура проводит проверку по факту инцидента.Центральное МСУТ СК России также организовало собственную доследственную проверку по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта), говорится в Telegram-канале ведомства. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.
https://ria.ru/20250512/priamure-2016413579.html
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происшествия, самарская область, тольятти, куйбышевская железная дорога, россия
Происшествия, Самарская область, Тольятти, Куйбышевская железная дорога, Россия
В Самарской области с рельсов сошел локомотив грузового поезда

В Тольятти с рельсов сошел локомотив грузового поезда

© Фото : Приволжская транспортная прокуратура/ TelegramЛокомотив грузового поезда сошел с рельсов при отправлении со станции "Жигулевское море" в Тольятти
Локомотив грузового поезда сошел с рельсов при отправлении со станции Жигулевское море в Тольятти - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© Фото : Приволжская транспортная прокуратура/ Telegram
Локомотив грузового поезда сошел с рельсов при отправлении со станции "Жигулевское море" в Тольятти
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САМАРА, 12 мая - РИА Новости. Локомотив грузового поезда сошел с рельсов при отправлении со станции "Жигулевское море" в Тольятти Самарской области, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.
"Сегодня в 12.45 (11.45 мск) при отправлении со станции "Жигулевское море" (Самарская область) произошел сход локомотива грузового поезда. Пострадавших нет. Угрозы экологии нет", - говорится в сообщении.
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Из-за инцидента задержаны два пригородных поезда: "Самара - Тольятти" на 59 минут и "Курумоч - Самара" на 25 минут. Для устранения последствий происшествия на месте работает восстановительный поезд.
Приволжская транспортная прокуратура сообщила в своем Telegram-канале, что сход локомотива произошел на тупиковом пути. При этом опрокидывания локомотива и вагонов не произошло. Куйбышевская транспортная прокуратура проводит проверку по факту инцидента.
Центральное МСУТ СК России также организовало собственную доследственную проверку по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта), говорится в Telegram-канале ведомства. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.
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