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Жительницу Норильска будут судить за поджог банкомата - РИА Новости, 12.05.2025
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07:51 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/podzhog-2016417390.html
Жительницу Норильска будут судить за поджог банкомата
Жительницу Норильска будут судить за поджог банкомата - РИА Новости, 12.05.2025
Жительницу Норильска будут судить за поджог банкомата
Прокуратура утвердила обвинение против 23-летней жительницы Норильска, которая в 2024 года подожгла банкомат по указке мошенников, дело передано в суд, сообщает РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T07:51:00+03:00
2025-05-12T07:51:00+03:00
происшествия
норильск
россия
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КРАСНОЯРСК, 12 мая – РИА Новости. Прокуратура утвердила обвинение против 23-летней жительницы Норильска, которая в 2024 года подожгла банкомат по указке мошенников, дело передано в суд, сообщает краевая прокуратура. Краевой главк МВД в декабре 2024 года сообщал, что женщина подожгла банкомат на улице Металлургов в Норильске, свои действия норильчанка снимала на телефон. Было возбуждено уголовное дело по статье "умышленные уничтожение или повреждение имущества". По данным краевой прокуратуры, в октябре 2024 года у девушки через Telegram мошенники похитили 1 миллион рублей. Спустя два месяца она вновь получила сообщение от того же мошенника, который предложил ей способ вернуть потерянные деньги, но для этого потребовал поджечь банкомат. Для этого неизвестный даже перевел девушке 5 тысяч рублей на покупку легковоспламеняющейся жидкости, спичек и перчаток. "В результате поджога акционерному обществу причинён ущерб в размере более 800 тысяч рублей. Прокурор утвердил ей обвинение в умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества путем поджога (ч. 2 ст. 167 УК РФ)", - говорится в сообщении. Уголовное дело направлено в Норильский городской суд. Уточняется, что в отношении организатора преступления возбуждено уголовное дело о склонении к террористическому акту.
https://ria.ru/20250512/arest-2016412701.html
https://ria.ru/20241223/krasnojarsk-1990819679.html
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происшествия, норильск, россия
Происшествия, Норильск, Россия
Жительницу Норильска будут судить за поджог банкомата

Жительницу Норильска будут судить за поджог банкомата по указке мошенников

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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КРАСНОЯРСК, 12 мая – РИА Новости. Прокуратура утвердила обвинение против 23-летней жительницы Норильска, которая в 2024 года подожгла банкомат по указке мошенников, дело передано в суд, сообщает краевая прокуратура.
Краевой главк МВД в декабре 2024 года сообщал, что женщина подожгла банкомат на улице Металлургов в Норильске, свои действия норильчанка снимала на телефон. Было возбуждено уголовное дело по статье "умышленные уничтожение или повреждение имущества".
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По данным краевой прокуратуры, в октябре 2024 года у девушки через Telegram мошенники похитили 1 миллион рублей. Спустя два месяца она вновь получила сообщение от того же мошенника, который предложил ей способ вернуть потерянные деньги, но для этого потребовал поджечь банкомат. Для этого неизвестный даже перевел девушке 5 тысяч рублей на покупку легковоспламеняющейся жидкости, спичек и перчаток.
"В результате поджога акционерному обществу причинён ущерб в размере более 800 тысяч рублей. Прокурор утвердил ей обвинение в умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества путем поджога (ч. 2 ст. 167 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Уголовное дело направлено в Норильский городской суд. Уточняется, что в отношении организатора преступления возбуждено уголовное дело о склонении к террористическому акту.
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