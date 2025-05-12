Статью подозреваемого в поджоге дач в Забайкалье переквалифицировали
Статью подозреваемого в поджоге поселка Малиновка изменили на более тяжелую
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ВЛАДИВОСТОК, 12 мая - РИА Новости. Статья, по которой мужчина подозревался в поджоге дачного кооператива "Малиновка" в Забайкальском крае, была переквалифицирована на более тяжкую, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора региона Евгений Синельников.
Ранее надзорное ведомство сообщило, что, предварительно, 50-летний местный житель при строительстве забора проводил резку металла с использованием углошлифовальной машины. В результате это привело к пожару в дачном кооперативе "Малиновка" в Читинском районе, где огонь уничтожил и повредил имущество не менее чем на 40 дачных участках. По факту пожара возбуждено уголовное дело по статьям "уничтожение и повреждение имущества по неосторожности" и "уничтожение и повреждение лесных насаждений".
"С учетом действий подозреваемого в поджоге, статья переквалифицирована на более тяжкий состав преступления - ч. 3 ст. 261 УК РФ (уничтожение или повреждение лесных насаждений путем поджога, иным общеопасным способом либо в результате загрязнения или иного негативного воздействия), уголовное дело передано в следственные органы полиции", - сообщил Синельников.
Сейчас фигуранту может грозить до восьми лет лишения свободы.
"Прокуратура Забайкалья ориентирует правоохранителей на квалификацию действий поджигателей по более тяжкой статье Уголовного кодекса при наличии оснований", - добавил собеседник агентства.
Федеральный режим ЧС в Забайкалье введен 23 апреля, при этом в лесах края с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров.