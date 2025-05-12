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Венгрия поддержала возможное возобновление переговоров России и Украины
Венгрия поддержала возможное возобновление переговоров России и Украины - РИА Новости, 12.05.2025
Венгрия поддержала возможное возобновление переговоров России и Украины
Венгрия приветствует возможное возобновление переговоров между Россией и Украиной, заявил директор по коммуникациям венгерского правящего партийного альянса... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T15:47:00+03:00
2025-05-12T15:47:00+03:00
2025-05-12T15:47:00+03:00
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БУДАПЕШТ, 12 мая - РИА Новости. Венгрия приветствует возможное возобновление переговоров между Россией и Украиной, заявил директор по коммуникациям венгерского правящего партийного альянса "Фидес - Христианско-демократическая народная партия" Тамаш Менцер. "Наконец-то. На этой неделе ожидаются личные переговоры представителей России и Украины!.. Ожидаемый и желанный мир принесет, помимо безопасности, возможность экономического развития и усиления для всей Европы", - написал Менцер в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). По его словам, усилия президента США Дональда Трампа способствовали возможности возобновления переговоров, в то время как "провоенные бюрократы и политики из Брюсселя три года ничего не делали для мира, наоборот, они работали над продолжением войны", и выразил надежду, что "провоенные политики не смогут помешать миротворческим усилиям". В воскресенье президент России Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Российский лидер подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал предложение Путина серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам Пескова, цель переговоров с Украиной - устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России. Президент США Дональд Трамп в воскресенье призвал власти в Киеве "немедленно" согласиться на предложение президента РФ Владимира Путина о переговорах в Турции. В свою очередь Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250512/peregovory-2016452662.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Венгрия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, В мире
Венгрия поддержала возможное возобновление переговоров России и Украины
Руководство Венгрии поддержало возможное возобновление переговоров РФ и Украины