https://ria.ru/20250512/peregovory-2016510816.html

Венгрия поддержала возможное возобновление переговоров России и Украины

Венгрия поддержала возможное возобновление переговоров России и Украины - РИА Новости, 12.05.2025

Венгрия поддержала возможное возобновление переговоров России и Украины

Венгрия приветствует возможное возобновление переговоров между Россией и Украиной, заявил директор по коммуникациям венгерского правящего партийного альянса... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T15:47:00+03:00

2025-05-12T15:47:00+03:00

2025-05-12T15:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

венгрия

владимир путин

дональд трамп

дмитрий песков

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950619818_0:23:3071:1750_1920x0_80_0_0_125e9e2320796c75de25a5b552995eb5.jpg

БУДАПЕШТ, 12 мая - РИА Новости. Венгрия приветствует возможное возобновление переговоров между Россией и Украиной, заявил директор по коммуникациям венгерского правящего партийного альянса "Фидес - Христианско-демократическая народная партия" Тамаш Менцер. "Наконец-то. На этой неделе ожидаются личные переговоры представителей России и Украины!.. Ожидаемый и желанный мир принесет, помимо безопасности, возможность экономического развития и усиления для всей Европы", - написал Менцер в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). По его словам, усилия президента США Дональда Трампа способствовали возможности возобновления переговоров, в то время как "провоенные бюрократы и политики из Брюсселя три года ничего не делали для мира, наоборот, они работали над продолжением войны", и выразил надежду, что "провоенные политики не смогут помешать миротворческим усилиям". В воскресенье президент России Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Российский лидер подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал предложение Путина серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам Пескова, цель переговоров с Украиной - устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России. Президент США Дональд Трамп в воскресенье призвал власти в Киеве "немедленно" согласиться на предложение президента РФ Владимира Путина о переговорах в Турции. В свою очередь Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250512/peregovory-2016452662.html

https://ria.ru/20250511/zakharova-2016345167.html

россия

украина

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, венгрия, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, в мире