Пушилин прокомментировал реакцию Запада на предложение Путина о переговорах
Пушилин: Россия как побеждающая сторона сама определяет место и время встречи
Денис Пушилин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин, комментируя реакцию Запада на предложение президента РФ Владимира Путина провести переговоры 15 мая в Стамбуле, заявил в эфире телеканала "Россия 24", что Россия как побеждающая сторона сама определяет место и время встречи.
"Позиция нашего президента открыта и логична. Если действительно есть желание, если действительно есть какие-то посылы к миру, тогда нужно садиться и разговаривать. Причем это нужно делать без всяких либо условий. И вот мы как побеждающая сторона обозначаем место и время. Это 15 мая, Стамбул", - сказал Пушилин.
Он добавил, что за долгий период времени со стороны западных СМИ был положительный окрас в отношении инициативы президента РФ Владимира Путина.
"Второе, это то, какую позицию заняли здесь Штаты, и они как раз подталкивают Украину к этим переговорам. Безусловно, зная за все эти годы, начиная с 2014 года, как себя ведет Украина, сколь цинично, сколь они на разных этапах пытаются выкручиваться, и особенно в последние периоды они делают это наиболее артистично, наиболее с каким-то пиар-эффектом, то, конечно, какие-то шаги с их стороны будут дополнительно сделаны", - отметил Пушилин.
В воскресенье президент России Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Российский лидер подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал предложение Путина серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам Пескова, цель переговоров с Украиной - устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.
Президент США Дональд Трамп в воскресенье призвал власти в Киеве "немедленно" согласиться на предложение президента РФ Владимира Путина о переговорах в Турции. В свою очередь Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
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