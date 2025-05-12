https://ria.ru/20250512/park-2016545302.html

Свыше 3,1 млн человек посетили парки Подмосковья на майских праздниках

Свыше 3,1 млн человек посетили парки Подмосковья на майских праздниках - РИА Новости, 12.05.2025

Свыше 3,1 млн человек посетили парки Подмосковья на майских праздниках

Парки Московской области посетило более 3,1 миллиона человек во время майских праздников, это на 420 тысяч больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T17:31:00+03:00

2025-05-12T17:31:00+03:00

2025-05-12T17:31:00+03:00

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Парки Московской области посетило более 3,1 миллиона человек во время майских праздников, это на 420 тысяч больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Подмосковья. Наибольшая посещаемость была зафиксирована 9 мая. В этот день парки привлекли более 546 тысяч посетителей. В выходные дни средняя посещаемость составила свыше 300 тысяч человек, в то время как в будние дни этот показатель превысил 250 тысяч. Лидером по посещаемости стал парк "Пехорка" в городском округе Балашиха. Он привлек более 125 тысяч посетителей. Парк был благоустроен в 2017–2018 годах, в нем есть игровые зоны, спортивные площадки и различные аттракционы, включая 5D-кинотеатр и контактный зоопарк. На втором месте расположился Центральный парк в городском округе Пушкинский, который посетили более 77 тысяч человек. Парк отличается своей природой и прогулочными зонами, а также спортивными комплексами, включая скейт-парк и площадки для игр в баскетбол и теннис. Третье место разделили между собой Парки Мира, расположенные в Мытищах и Коломне. Каждый из них посетили свыше 76 тысяч человек.

https://ria.ru/20250512/uslugi-2016505496.html

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московская область (подмосковье)