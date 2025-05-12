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Где посмотреть Парад Победы 9 мая 2025 года в Москве: лучшие места для просмотра
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
08:21 12.05.2025 (обновлено: 08:30 12.05.2025)
https://ria.ru/20250512/parad-2015917324.html
Где посмотреть Парад Победы 9 мая 2025 года в Москве: лучшие места
Где посмотреть Парад Победы 9 мая 2025 года в Москве: лучшие места для просмотра
Где посмотреть Парад Победы 9 мая 2025 года в Москве: лучшие места
9 мая, в День Победы, на Красной площади в Москве состоится парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. По традиции во время шествия можно РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T08:21:00+03:00
2025-05-12T08:30:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
москва
80-летие победы в великой отечественной войне
ленинградское шоссе
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9 мая, в День Победы, на Красной площади в Москве состоится парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. По традиции во время шествия можно будет посмотреть различную военную технику, пешие расчеты и авиацию. Где пройдет Парад Победы в 2025 году, где его можно смотреть оффлайн и онлайн - в материале РИА Новости.Где посмотреть Парад ПобедыТоржественный Парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, по традиции состоится 9 мая на Красной площади в Москве. Он стартует в 10:00 по московскому времени, продлится примерно два часа и, по предварительным данным, в нем примут участие более 130 единиц различной военной техники. По прогнозам, погода позволит провести в День Победы в столице воздушную часть парада.Попасть на трибуны, расположенные непосредственно на Красной площади, и лично наблюдать за юбилейным Парадом, смогут лишь обладатели специальных приглашений. Все остальные имеют возможность любоваться праздничным мероприятием на федеральных телеканалах или на сайте РИА Новости.Большой экран, на котором в режиме реального времени также можно будет следить за праздничным Парадом, будет установлен в парке Победы на Поклонной горе. Начало трансляции запланировано в районе 10:00.Также за парадом можно попробовать наблюдать вживую на следующих локациях:Наблюдать за воздушной частью праздничного Парада (по опыту прошлых лет) можно со следующих точек:Попробовать разглядеть участвующую в параде технику можно будет и по маршруту ее следования в День Победы. При этом, планируя свой маршрут, стоит учитывать, что часть улиц столицы в этот день будут перекрыты. Данные ограничения, а также изменения в работе метро и других видов транспорта в связи с проведением праздничных мероприятий в День Победы, можно посмотреть здесь.
https://ria.ru/20250507/parad-2014461706.html
москва
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общество, москва, 80-летие победы в великой отечественной войне, ленинградское шоссе
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Москва, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Ленинградское шоссе

Где посмотреть Парад Победы 9 мая 2025 года в Москве: лучшие места

© РИА Новости / Григорий Дукор | Перейти в медиабанкГде пройдет Парад Победы
Где пройдет Парад Победы - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Григорий Дукор
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Где пройдет Парад Победы
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9 мая, в День Победы, на Красной площади в Москве состоится парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. По традиции во время шествия можно будет посмотреть различную военную технику, пешие расчеты и авиацию. Где пройдет Парад Победы в 2025 году, где его можно смотреть оффлайн и онлайн - в материале РИА Новости.
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкПарадные расчеты на военном параде в Москве в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне
Парадные расчеты на военном параде в Москве в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
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Парадные расчеты на военном параде в Москве в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне. Архивное фото

Где посмотреть Парад Победы

Торжественный Парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, по традиции состоится 9 мая на Красной площади в Москве. Он стартует в 10:00 по московскому времени, продлится примерно два часа и, по предварительным данным, в нем примут участие более 130 единиц различной военной техники. По прогнозам, погода позволит провести в День Победы в столице воздушную часть парада.
Попасть на трибуны, расположенные непосредственно на Красной площади, и лично наблюдать за юбилейным Парадом, смогут лишь обладатели специальных приглашений. Все остальные имеют возможность любоваться праздничным мероприятием на федеральных телеканалах или на сайте РИА Новости.
Большой экран, на котором в режиме реального времени также можно будет следить за праздничным Парадом, будет установлен в парке Победы на Поклонной горе. Начало трансляции запланировано в районе 10:00.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВоенный парад, посвящённый 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Военный парад, посвящённый 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Военный парад, посвящённый 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Архивное фото
Также за парадом можно попробовать наблюдать вживую на следующих локациях:
  • Новый Арбат;
  • территория парка “Зарядье” (наиболее удачна для наблюдений за воздушной частью парада);
  • Большой Москворецкий мост;
  • набережные рядом с Кремлем (например, Софийская или Берсеневская).
Наблюдать за воздушной частью праздничного Парада (по опыту прошлых лет) можно со следующих точек:
  • Белорусский вокзал;
  • Ленинградское шоссе;
  • территория Парка Горького;
  • парк Дружбы (рядом с Речным вокзалом);
  • Воробьевы горы (смотровая площадка);
  • территория Москва-Сити.
Попробовать разглядеть участвующую в параде технику можно будет и по маршруту ее следования в День Победы. При этом, планируя свой маршрут, стоит учитывать, что часть улиц столицы в этот день будут перекрыты. Данные ограничения, а также изменения в работе метро и других видов транспорта в связи с проведением праздничных мероприятий в День Победы, можно посмотреть здесь.
Парад Победы - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Парад Победы на Красной Площади: программа мероприятий в 2025 году
7 мая, 19:16
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоМосква80-летие Победы в Великой Отечественной войнеЛенинградское шоссе
 
 
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