Где посмотреть Парад Победы 9 мая 2025 года в Москве: лучшие места
Где пройдет Парад Победы
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9 мая, в День Победы, на Красной площади в Москве состоится парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. По традиции во время шествия можно будет посмотреть различную военную технику, пешие расчеты и авиацию. Где пройдет Парад Победы в 2025 году, где его можно смотреть оффлайн и онлайн - в материале РИА Новости.
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкПарадные расчеты на военном параде в Москве в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне
Парадные расчеты на военном параде в Москве в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне. Архивное фото
Где посмотреть Парад Победы
Торжественный Парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, по традиции состоится 9 мая на Красной площади в Москве. Он стартует в 10:00 по московскому времени, продлится примерно два часа и, по предварительным данным, в нем примут участие более 130 единиц различной военной техники. По прогнозам, погода позволит провести в День Победы в столице воздушную часть парада.
Попасть на трибуны, расположенные непосредственно на Красной площади, и лично наблюдать за юбилейным Парадом, смогут лишь обладатели специальных приглашений. Все остальные имеют возможность любоваться праздничным мероприятием на федеральных телеканалах или на сайте РИА Новости.
Большой экран, на котором в режиме реального времени также можно будет следить за праздничным Парадом, будет установлен в парке Победы на Поклонной горе. Начало трансляции запланировано в районе 10:00.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВоенный парад, посвящённый 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Военный парад, посвящённый 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Архивное фото
Также за парадом можно попробовать наблюдать вживую на следующих локациях:
- Новый Арбат;
- территория парка “Зарядье” (наиболее удачна для наблюдений за воздушной частью парада);
- Большой Москворецкий мост;
- набережные рядом с Кремлем (например, Софийская или Берсеневская).
Наблюдать за воздушной частью праздничного Парада (по опыту прошлых лет) можно со следующих точек:
- Белорусский вокзал;
- Ленинградское шоссе;
- территория Парка Горького;
- парк Дружбы (рядом с Речным вокзалом);
- Воробьевы горы (смотровая площадка);
- территория Москва-Сити.
Попробовать разглядеть участвующую в параде технику можно будет и по маршруту ее следования в День Победы. При этом, планируя свой маршрут, стоит учитывать, что часть улиц столицы в этот день будут перекрыты. Данные ограничения, а также изменения в работе метро и других видов транспорта в связи с проведением праздничных мероприятий в День Победы, можно посмотреть здесь.