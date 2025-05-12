https://ria.ru/20250512/oez-2016536911.html

Инвестиции МСБ в ОЭЗ Подмосковья составили свыше 55 млрд рублей

Инвестиции МСБ в ОЭЗ Подмосковья составили свыше 55 млрд рублей - РИА Новости, 12.05.2025

Инвестиции МСБ в ОЭЗ Подмосковья составили свыше 55 млрд рублей

Малый и средний бизнес инвестировал более 55 миллиардов рублей в особые экономические зоны Подмосковья, это более четверти всего объема инвестиций,... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T17:06:00+03:00

2025-05-12T17:06:00+03:00

2025-05-12T17:06:00+03:00

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Малый и средний бизнес инвестировал более 55 миллиардов рублей в особые экономические зоны Подмосковья, это более четверти всего объема инвестиций, осуществленных в ОЭЗ региона, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "Особая экономическая зона является привлекательной площадкой не только для крупного бизнеса, но и активно осваивается малыми и средними предприятиями. Так, в Московской области на территориях ОЭЗ действуют 216 резидентов, из которых 159 находятся в реестре МСП. Малый и средний бизнес обеспечил более четверти всего объема инвестиций, осуществленных в ОЭЗ региона, что составляет сумму свыше 55 миллиардов рублей", – приводит пресс-служба слова заместителя председателя правительства – министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерины Зиновьевой. Она отметила, что на этот сектор экономики приходится порядка 30% всех созданных в подмосковных ОЭЗ рабочих мест — почти 4,5 тысячи человек. Зиновьева также добавила, что благодаря механизмам поддержки, включая налоговые преференции, предприятия получают возможность эффективно развиваться в ОЭЗ, а также расширять свою деятельность в условиях ограниченного стартового капитала.

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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , московская область (подмосковье)