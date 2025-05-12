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В Красноярске прекратили дело против вице-спикера Новака об истязании - РИА Новости, 12.05.2025
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08:59 12.05.2025 (обновлено: 09:05 12.05.2025)
https://ria.ru/20250512/novak-2016422001.html
В Красноярске прекратили дело против вице-спикера Новака об истязании
В Красноярске прекратили дело против вице-спикера Новака об истязании - РИА Новости, 12.05.2025
В Красноярске прекратили дело против вице-спикера Новака об истязании
Ленинский районный суд Красноярска прекратил дело против вице-спикера законодательного собрания Красноярского края Андрея Новака, который обвинялся в истязании... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T08:59:00+03:00
2025-05-12T09:05:00+03:00
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КРАСНОЯРСК, 12 мая – РИА Новости. Ленинский районный суд Красноярска прекратил дело против вице-спикера законодательного собрания Красноярского края Андрея Новака, который обвинялся в истязании сожительницы и угрозе убийством, следует из картотеки дел. "Прекращение уголовного дела в связи с примирением с потерпевшим", - говорится в карточке дела. Региональный СК в 2024 году сообщал, что в ночь на 14 июня в Красноярске Андрей Новак, находясь в квартире дома по улице Юности, в ходе конфликта с сожительницей нанёс ей несколько ударов руками и ногами в область головы и тела. При этом мужчина высказал в адрес потерпевшей угрозу убийством, которую она в связи со сложившейся обстановкой восприняла реально. Было возбуждено дело по ч. 1 ст. 117 УК РФ (истязание), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). В СК также отмечали со ссылкой на слова женщины, что в 2022 году Новак дважды наносил ей руками и ногами удары в область головы и тела, за медицинской помощью она тогда не обращалась. В местных СМИ и Telegram-каналах сообщали, что конфликт произошел якобы из-за измены Новака. Сам парламентарий заявлял, что не знает эту женщину, и назвал всю историю провокацией. В июне 2024 года суд избрал Новаку меру пресечения в виде запрета определенных действий на время следствия. Ему тогда было запрещено подходить ближе 500 метров к дому бывшей сожительницы, общаться с ней и ее детьми, в том числе в соцсетях. Расследование уголовных дел было завершено в январе 2025 года.
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красноярск, россия, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф), общество
Красноярск, Россия, Красноярский край, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
В Красноярске прекратили дело против вице-спикера Новака об истязании

Суд в Красноярске прекратил дело против вице-спикера Новака об истязании

© Фото : Законодательное Собрание Красноярского края/ВКонтактеАндрей Новак
Андрей Новак - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© Фото : Законодательное Собрание Красноярского края/ВКонтакте
Андрей Новак. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 12 мая – РИА Новости. Ленинский районный суд Красноярска прекратил дело против вице-спикера законодательного собрания Красноярского края Андрея Новака, который обвинялся в истязании сожительницы и угрозе убийством, следует из картотеки дел.
"Прекращение уголовного дела в связи с примирением с потерпевшим", - говорится в карточке дела.
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Региональный СК в 2024 году сообщал, что в ночь на 14 июня в Красноярске Андрей Новак, находясь в квартире дома по улице Юности, в ходе конфликта с сожительницей нанёс ей несколько ударов руками и ногами в область головы и тела. При этом мужчина высказал в адрес потерпевшей угрозу убийством, которую она в связи со сложившейся обстановкой восприняла реально. Было возбуждено дело по ч. 1 ст. 117 УК РФ (истязание), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). В СК также отмечали со ссылкой на слова женщины, что в 2022 году Новак дважды наносил ей руками и ногами удары в область головы и тела, за медицинской помощью она тогда не обращалась.
В местных СМИ и Telegram-каналах сообщали, что конфликт произошел якобы из-за измены Новака. Сам парламентарий заявлял, что не знает эту женщину, и назвал всю историю провокацией.
В июне 2024 года суд избрал Новаку меру пресечения в виде запрета определенных действий на время следствия. Ему тогда было запрещено подходить ближе 500 метров к дому бывшей сожительницы, общаться с ней и ее детьми, в том числе в соцсетях. Расследование уголовных дел было завершено в январе 2025 года.
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