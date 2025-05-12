https://ria.ru/20250512/niderlandy-2016517741.html

Журналист из Нидерландов выпустил книгу о жизни в России

Журналист из Нидерландов выпустил книгу о жизни в России - РИА Новости, 12.05.2025

Журналист из Нидерландов выпустил книгу о жизни в России

В Нидерландах вышла книга голландского журналиста Вильяма Имминка, в которой он рассказывает о своей жизни в России, делится наблюдениями о российском обществе... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T16:13:00+03:00

2025-05-12T16:13:00+03:00

2025-05-12T16:34:00+03:00

россия

нидерланды

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в мире

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ГААГА, 12 мая - РИА Новости. В Нидерландах вышла книга голландского журналиста Вильяма Имминка, в которой он рассказывает о своей жизни в России, делится наблюдениями о российском обществе на фоне продолжающейся спецоперации на Украине, опровергая клишированные образы западной прессы; как рассказал автор РИА Новости, цель книги – открыть глаза голландцам на происходящее и изменить их представление о России. В Амстердаме состоялась презентация книги "Кремлевская пропаганда" (Kremlin Propaganda) голландского журналиста Вильяма Имминка, который уже 7 лет живет в России и прекрасно говорит по-русски. Имминк долгое время работал корреспондентом в Москве одной из нидерландских газет, которая после начала СВО решила прекратить с ним сотрудничество. В детстве он несколько лет прожил с родителями в Казахстане, где и возник его интерес к странам бывшего СССР. Для Имминка это уже вторая книга: первая книга "Водитель Лады" (De Ladarijder) – о его автомобильных путешествиях по России - вышла в 2022 году. По словам автора, провокационный заголовок его новой книги – "Кремлевская пропаганда" - призван привлечь внимание в первую очередь тех голландцев, которые настроены против президента РФ Владимира Путина. "Заголовок книги "Кремлевская пропаганда" - вовсе не о том, что в России пропаганда. Это как раз та фраза, которую западники вешают на все, что говорит президент Путин… Эту книгу, прежде всего, я адресую голландцам, которые против Путина, чтобы они поняли, что СВО происходит не просто так, что у нее есть свой смысл", - объяснил он в беседе с агентством. В этой книге Имминк посредством личных историй - его жизни с русской женой и детьми в Ижевске, отдыхе на Черном море - повествует о современной России и буднях простых россиян на фоне украинского конфликта и в условиях санкций. "Эта книга для людей, которые готовы отказаться от своих предубеждений по отношению к России… Для людей, которые хотят попытаться понять русскую душу", - говорится в предисловии книги. Журналист считает важным показать читателю в Нидерландах, что Россия – такая же европейская страна, где люди живут нормальной жизнью. "Мы не должны демонизировать Россию. Мне очень жаль, что происходит демонизация и отмена русской культуры. Россия – страна с богатой культурой, и все ее наследие – от Чайковского до Пушкина – нельзя просто отменить. Ведь это история, европейская история", - отметил Имминк. Голландец также выразил сожаление в связи с тем, что отношения Запада и России за последние годы сильно ухудшились. "Мне жалко, что Запад и Россия так друг к другу относятся. Возможно, Запад даже хуже относится к России. Все же иностранцы могут приехать в Россию, а моей русской жене очень сложно получить визу в Нидерланды. Я хочу, чтобы все наконец разрешилось дипломатическим путем. Я думаю, что все россияне этого хотят. Надеюсь, что эта книга поможет открыть сердца голландцев, показать, что не все, что говорят в России, сразу можно называть пропагандой", - заявил собеседник агентства. Книга вышла на голландском языке, но автор не исключил, что в дальнейшем ее могут издать и на английском языке для более широкой аудитории.

https://ria.ru/20250323/ru-us-2006163916.html

https://ria.ru/20250414/amerikanka-2010706192.html

https://ria.ru/20250511/donbass-2016359932.html

https://ria.ru/20250122/franaise-1994857752.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, нидерланды, амстердам, владимир путин, в мире