https://ria.ru/20250512/nastuplenie-2016512691.html

Советник Пушилина рассказал о наступлении от Часова Яра

Советник Пушилина рассказал о наступлении от Часова Яра - РИА Новости, 12.05.2025

Советник Пушилина рассказал о наступлении от Часова Яра

Наступление ВС РФ фактически идет по двум направлениям от Часова Яра, прослеживается разделение на Славянско-Краматорское и Константиновское, сообщил советник... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T15:56:00+03:00

2025-05-12T15:56:00+03:00

2025-05-12T15:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

константиновка

часов яр

вооруженные силы рф

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950447867_0:0:3101:1745_1920x0_80_0_0_96f90b1837b11f01dd219c8c1aa34693.jpg

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Наступление ВС РФ фактически идет по двум направлениям от Часова Яра, прослеживается разделение на Славянско-Краматорское и Константиновское, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала. "На Часовоярском направлении, которое долгое время у нас было не основным, скажем так, в информационном поле, сегодня уже явно прослеживается разделение на два направления: на краматорское и константиновское, то есть наши буквально в считанные дни освободили карьер возле Григоровки и заняли несколько серьезных опорных пунктов противника. И уже от Часова Яра идет фактически наступление на два направления: на агломерацию Константиновка и на агломерацию Славянско-Краматорскую", - сказал Кимаковский. Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.

https://ria.ru/20250512/chasovyar-1981337707.html

донецкая народная республика

константиновка

часов яр

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, константиновка, часов яр, вооруженные силы рф, безопасность