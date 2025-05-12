https://ria.ru/20250512/nastuplenie-2016512691.html
Советник Пушилина рассказал о наступлении от Часова Яра
Советник Пушилина рассказал о наступлении от Часова Яра - РИА Новости, 12.05.2025
Советник Пушилина рассказал о наступлении от Часова Яра
Наступление ВС РФ фактически идет по двум направлениям от Часова Яра, прослеживается разделение на Славянско-Краматорское и Константиновское, сообщил советник... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T15:56:00+03:00
2025-05-12T15:56:00+03:00
2025-05-12T15:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
константиновка
часов яр
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Наступление ВС РФ фактически идет по двум направлениям от Часова Яра, прослеживается разделение на Славянско-Краматорское и Константиновское, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала. "На Часовоярском направлении, которое долгое время у нас было не основным, скажем так, в информационном поле, сегодня уже явно прослеживается разделение на два направления: на краматорское и константиновское, то есть наши буквально в считанные дни освободили карьер возле Григоровки и заняли несколько серьезных опорных пунктов противника. И уже от Часова Яра идет фактически наступление на два направления: на агломерацию Константиновка и на агломерацию Славянско-Краматорскую", - сказал Кимаковский. Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.
https://ria.ru/20250512/chasovyar-1981337707.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика, константиновка, часов яр, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Константиновка, Часов Яр, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Советник Пушилина рассказал о наступлении от Часова Яра
Кимаковский: наступление ВС России от Часова Яра идет по двум направлениям