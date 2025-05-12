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Обвиняемого в нападении на полицейских в Дагестане арестовали до 5 июля - РИА Новости, 12.05.2025
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18:28 12.05.2025 (обновлено: 18:42 12.05.2025)
https://ria.ru/20250512/napadenie-2016560591.html
Обвиняемого в нападении на полицейских в Дагестане арестовали до 5 июля
Обвиняемого в нападении на полицейских в Дагестане арестовали до 5 июля - РИА Новости, 12.05.2025
Обвиняемого в нападении на полицейских в Дагестане арестовали до 5 июля
Обвиняемый в нападении на полицейских в Махачкале арестован до 5 июля, сообщила объединенная пресс-служба судов Дагестана. РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T18:28:00+03:00
2025-05-12T18:42:00+03:00
нападение на сотрудников дпс в махачкале
махачкала
происшествия
россия
сергей меликов
следственный комитет россии (ск рф)
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МАХАЧКАЛА, 12 мая - РИА Новости. Обвиняемый в нападении на полицейских в Махачкале арестован до 5 июля, сообщила объединенная пресс-служба судов Дагестана.Пятого мая в Махачкале двое мужчин открыли огонь по полицейским, патрулировавшим улицы города. Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что преступники завладели стрелковым оружием, угнали служебный автомобиль и попытались скрыться, но были остановлены и нейтрализованы правоохранителями. По информации МВД Дагестана, двое полицейских погибли, двое получили ранения и госпитализированы, также пострадали трое гражданских. В следственном управлении СК по Дагестану уточнили, что один из нападавших был ликвидирован, второй ранен и находится в медучреждении, ему предъявили обвинение по статьям 317 (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа), 166 (угон без цели хищения), 222 (незаконный оборот оружия) и 226 (хищение оружия) УК РФ."В Советский районный суд города Махачкалы поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении жителя Махачкалы, 2000 года рождения, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "а" части 2 статьи 166, пунктом "а" части 3 статьи 222 и пунктом "а" части 3 статьи 226 УК РФ… Суд постановил избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 24 суток, то есть до 5 июля", - говорится в сообщении.
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нападение на сотрудников дпс в махачкале, махачкала, происшествия, россия, сергей меликов, следственный комитет россии (ск рф)
Нападение на сотрудников ДПС в Махачкале, Махачкала, Происшествия, Россия, Сергей Меликов, Следственный комитет России (СК РФ)
Обвиняемого в нападении на полицейских в Дагестане арестовали до 5 июля

Суд арестовал обвиняемого в нападении на полицейских в Махачкале до 5 июля

© Фото : объединенная пресс-служба судов ДагестанаОбвиняемый в нападении на полицейских в Махачкале
Обвиняемый в нападении на полицейских в Махачкале - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© Фото : объединенная пресс-служба судов Дагестана
Обвиняемый в нападении на полицейских в Махачкале
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МАХАЧКАЛА, 12 мая - РИА Новости. Обвиняемый в нападении на полицейских в Махачкале арестован до 5 июля, сообщила объединенная пресс-служба судов Дагестана.
Пятого мая в Махачкале двое мужчин открыли огонь по полицейским, патрулировавшим улицы города. Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что преступники завладели стрелковым оружием, угнали служебный автомобиль и попытались скрыться, но были остановлены и нейтрализованы правоохранителями. По информации МВД Дагестана, двое полицейских погибли, двое получили ранения и госпитализированы, также пострадали трое гражданских. В следственном управлении СК по Дагестану уточнили, что один из нападавших был ликвидирован, второй ранен и находится в медучреждении, ему предъявили обвинение по статьям 317 (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа), 166 (угон без цели хищения), 222 (незаконный оборот оружия) и 226 (хищение оружия) УК РФ.
"В Советский районный суд города Махачкалы поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении жителя Махачкалы, 2000 года рождения, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "а" части 2 статьи 166, пунктом "а" части 3 статьи 222 и пунктом "а" части 3 статьи 226 УК РФ… Суд постановил избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 24 суток, то есть до 5 июля", - говорится в сообщении.
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Нападение на сотрудников ДПС в МахачкалеМахачкалаПроисшествияРоссияСергей МеликовСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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