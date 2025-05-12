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Обвиняемый в нападении на полицейских в Махачкале остается в больнице
Обвиняемый в нападении на полицейских в Махачкале остается в больнице - РИА Новости, 12.05.2025
Обвиняемый в нападении на полицейских в Махачкале остается в больнице
Раненный правоохранителями обвиняемый в нападении на полицейских в Махачкале 5 мая остается в больнице в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T14:43:00+03:00
2025-05-12T14:43:00+03:00
2025-05-12T14:43:00+03:00
происшествия
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нападение на сотрудников дпс в махачкале
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 12 мая - РИА Новости. Раненный правоохранителями обвиняемый в нападении на полицейских в Махачкале 5 мая остается в больнице в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану. "Обвиняемый все еще находится в медучреждении, состояние тяжелое", – сказала собственница агентства. Пятого мая в Махачкале двое мужчин открыли огонь по полицейским, патрулировавшим улицы города. Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что преступники завладели стрелковым оружием, угнали служебный автомобиль и попытались скрыться, но были остановлены и нейтрализованы правоохранителями. По информации МВД Дагестана, двое полицейских погибли, двое получили ранения и госпитализированы, также пострадали трое гражданских. В следственном управлении СК РФ по Дагестану уточнили, что один из нападавших был ликвидирован, второй ранен и находится в медучреждении, ему предъявили обвинение по статьям 317 (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа), 166 (угон без цели хищения), 222 (незаконный оборот оружия) и 226 (хищение оружия) УК РФ.
https://ria.ru/20250506/mahachkala-2015394300.html
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происшествия, махачкала, россия, следственный комитет россии (ск рф), нападение на сотрудников дпс в махачкале, республика дагестан
Происшествия, Махачкала, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Нападение на сотрудников ДПС в Махачкале, Республика Дагестан
Обвиняемый в нападении на полицейских в Махачкале остается в больнице
СК: обвиняемый в нападении на полицейских в Махачкале неделю остается в больнице