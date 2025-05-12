https://ria.ru/20250512/moor-2016571748.html

Тюменская область приняла эффективные меры противостояния паводку

Тюменская область приняла эффективные меры противостояния паводку - РИА Новости, 12.05.2025

Тюменская область приняла эффективные меры противостояния паводку

Принятые в Тюменской области меры для подготовки к паводку показали свою эффективность, ситуация находится под контролем, сообщил глава региона Александр Моор в РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T19:56:00+03:00

2025-05-12T19:56:00+03:00

2025-05-12T19:56:00+03:00

тюменская область

тюменская область

александр моор

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ТЮМЕНЬ, 12 мая – РИА Новости. Принятые в Тюменской области меры для подготовки к паводку показали свою эффективность, ситуация находится под контролем, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале. "Провел очередное оперативное совещание по борьбе с паводком в Тюменской области… Все меры, принятые в регионе для подготовки к паводку, показали свою эффективность. Ситуация под контролем", - сообщил Моор. В пяти муниципалитетах, расположенных в пойме реки Ишим, весной из-за большого подъема уровня воды может осложниться паводковая ситуация. Подготовка к защите территорий от подтопления была начата в марте. По данным губернатора на понедельник, в Казанском районе уровень воды в реке Ишим у села Ильинка опустился ниже отметки "опасное явление", в муниципалитете частично освободились затопленные дороги. В Ишимском районе вода тоже отступает. У села Абатского в Абатском районе уже сформировался максимум паводка - за сутки вода поднялась на восемь сантиметров до 1120 сантиметров при отметке опасного явления в 960 сантиметров, однако угрозы подтопления федеральной трассы Р-402 Тюмень-Омск нет. В Викуловском районе еще готовятся встретить паводок, эти работы идут в плановом режиме. Режим повышенной готовности по паводку в Тюменской области действует с 27 марта. С 28 апреля режим ЧС муниципального уровня был введен в Казанском районе. С начала мая режим ЧС регионального уровня введен в 15 населенных пунктах Казанского, Абатского и Ишимского районов, а также в границах нескольких садоводческих товариществ на территории города Ишима. В понедельник власти решили в этот список внести еще две деревни Абатского района.

https://ria.ru/20250512/moor-2016567041.html

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тюменская область

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тюменская область, александр моор