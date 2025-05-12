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Особый противопожарный режим продлен в Тюменской области

Особый противопожарный режим продлен в Тюменской области - РИА Новости, 12.05.2025

Особый противопожарный режим продлен в Тюменской области

Особый противопожарный режим в Тюменской области продлен до 5 июня, заявил глава региона Александр Моор. РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T19:19:00+03:00

2025-05-12T19:19:00+03:00

2025-05-12T19:19:00+03:00

тюменская область

тюменская область

александр моор

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ТЮМЕНЬ, 12 мая - РИА Новости. Особый противопожарный режим в Тюменской области продлен до 5 июня, заявил глава региона Александр Моор. "Продлеваем особый противопожарный режим в Тюменской области до 5 июня. Подписал соответствующее постановление регионального правительства. Погода в регионе, конечно, сейчас "противопожарная". По прогнозам синоптиков, в ближайшее время будут идти дожди. Но наш опыт показывает, что лишних мер предосторожности не бывает. Ведь большая часть природных пожаров происходит именно по вине людей", - сообщил Моор в своем Telegram-канале. Губернатор призвал жителей региона не расслабляться, не терять бдительности и неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности. Ранее сообщалось, что особый противопожарный режим в регионе установлен с 5 апреля. По данным департамента гражданской защиты и пожарной безопасности, пока действует указанный режим, в регионе запрещено посещать леса, проводить пожароопасные работы, жечь сухую траву, включая придорожные полосы, а также разводить костры. За нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима предусмотрены административная ответственность в виде штрафов, а также уголовная ответственность.

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тюменская область

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тюменская область, александр моор