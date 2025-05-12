https://ria.ru/20250512/moldaviya-2016535988.html

В Молдавии назвали продление домашнего ареста Гуцул давлением на оппозицию

В Молдавии назвали продление домашнего ареста Гуцул давлением на оппозицию - РИА Новости, 12.05.2025

В Молдавии назвали продление домашнего ареста Гуцул давлением на оппозицию

Уголовное дело и продление домашнего ареста главе Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул является прямым давлением на оппозицию, заявила депутат... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T17:02:00+03:00

2025-05-12T17:02:00+03:00

2025-05-12T17:02:00+03:00

задержание главы гагаузии гуцул

московский комсомолец

евгения гуцул

молдавия

в мире

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КИШИНЕВ, 12 мая - РИА Новости. Уголовное дело и продление домашнего ареста главе Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул является прямым давлением на оппозицию, заявила депутат молдавского парламента от оппозиционного блока "Победа" Регина Апостолова. Гуцул была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и арестована на 20 суток. Прокуратура обвиняет главу Гагаузии в финансировании партии "Шор", признанной в республике неконституционной. Первоначально суд постановил, что Гуцул должна была находиться под стражей до 14 апреля, однако 9 апреля мера пресечения была изменена на домашний арест сроком на 30 дней. В понедельник суд в Кишиневе продлил ей домашний арест еще на 30 суток до 13 июня, сторона защиты опротестует это решение. "Гуцул мешает власти, которая не может смириться с волей народа. Очевидно, что власть делает всё возможное, чтобы сместить Евгению с поста башкана (главы Гагаузии - ред.). Всё это — месть за народную поддержку, за принципиальную позицию и за борьбу за права автономии. Одновременно это является прямым давлением на оппозицию", - заявила Апостолова журналистам. Она заверила, что оппозиция будет использовать все законные методы, чтобы добиться справедливости. Власти Молдавии ранее перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250512/moldaaiya-2016494449.html

https://ria.ru/20250502/moldaviya-2014684958.html

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задержание главы гагаузии гуцул, московский комсомолец, евгения гуцул, молдавия, в мире