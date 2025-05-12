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В Молдавии назвали продление домашнего ареста Гуцул давлением на оппозицию - РИА Новости, 12.05.2025
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17:02 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/moldaviya-2016535988.html
В Молдавии назвали продление домашнего ареста Гуцул давлением на оппозицию
В Молдавии назвали продление домашнего ареста Гуцул давлением на оппозицию - РИА Новости, 12.05.2025
В Молдавии назвали продление домашнего ареста Гуцул давлением на оппозицию
Уголовное дело и продление домашнего ареста главе Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул является прямым давлением на оппозицию, заявила депутат... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T17:02:00+03:00
2025-05-12T17:02:00+03:00
задержание главы гагаузии гуцул
московский комсомолец
евгения гуцул
молдавия
в мире
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КИШИНЕВ, 12 мая - РИА Новости. Уголовное дело и продление домашнего ареста главе Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул является прямым давлением на оппозицию, заявила депутат молдавского парламента от оппозиционного блока "Победа" Регина Апостолова. Гуцул была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и арестована на 20 суток. Прокуратура обвиняет главу Гагаузии в финансировании партии "Шор", признанной в республике неконституционной. Первоначально суд постановил, что Гуцул должна была находиться под стражей до 14 апреля, однако 9 апреля мера пресечения была изменена на домашний арест сроком на 30 дней. В понедельник суд в Кишиневе продлил ей домашний арест еще на 30 суток до 13 июня, сторона защиты опротестует это решение. "Гуцул мешает власти, которая не может смириться с волей народа. Очевидно, что власть делает всё возможное, чтобы сместить Евгению с поста башкана (главы Гагаузии - ред.). Всё это — месть за народную поддержку, за принципиальную позицию и за борьбу за права автономии. Одновременно это является прямым давлением на оппозицию", - заявила Апостолова журналистам. Она заверила, что оппозиция будет использовать все законные методы, чтобы добиться справедливости. Власти Молдавии ранее перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250512/moldaaiya-2016494449.html
https://ria.ru/20250502/moldaviya-2014684958.html
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задержание главы гагаузии гуцул, московский комсомолец, евгения гуцул, молдавия, в мире
Задержание главы Гагаузии Гуцул, Московский комсомолец, Евгения Гуцул, Молдавия, В мире
В Молдавии назвали продление домашнего ареста Гуцул давлением на оппозицию

Молдавский депутат Апостолова назвала продление домашнего ареста Гуцул давлением

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
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Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 12 мая - РИА Новости. Уголовное дело и продление домашнего ареста главе Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул является прямым давлением на оппозицию, заявила депутат молдавского парламента от оппозиционного блока "Победа" Регина Апостолова.
Гуцул была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и арестована на 20 суток. Прокуратура обвиняет главу Гагаузии в финансировании партии "Шор", признанной в республике неконституционной. Первоначально суд постановил, что Гуцул должна была находиться под стражей до 14 апреля, однако 9 апреля мера пресечения была изменена на домашний арест сроком на 30 дней. В понедельник суд в Кишиневе продлил ей домашний арест еще на 30 суток до 13 июня, сторона защиты опротестует это решение.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул в районном суде в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
Молдавские власти хотят лишить Гуцул статуса главы Гагаузии, заявил адвокат
Вчера, 14:53
"Гуцул мешает власти, которая не может смириться с волей народа. Очевидно, что власть делает всё возможное, чтобы сместить Евгению с поста башкана (главы Гагаузии - ред.). Всё это — месть за народную поддержку, за принципиальную позицию и за борьбу за права автономии. Одновременно это является прямым давлением на оппозицию", - заявила Апостолова журналистам.
Она заверила, что оппозиция будет использовать все законные методы, чтобы добиться справедливости.
Власти Молдавии ранее перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул на слушании по ее делу в районном суде в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
Экс-премьер Молдавии рассказал, как арест Гуцул отразился на имидже страны
2 мая, 15:20
 
Задержание главы Гагаузии ГуцулМосковский комсомолецЕвгения ГуцулМолдавияВ мире
 
 
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