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В Молдавии уровень абсолютной бедности превысил 30 процентов - РИА Новости, 12.05.2025
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13:09 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/moldavija-2016470074.html
В Молдавии уровень абсолютной бедности превысил 30 процентов
В Молдавии уровень абсолютной бедности превысил 30 процентов - РИА Новости, 12.05.2025
В Молдавии уровень абсолютной бедности превысил 30 процентов
Уровень абсолютной бедности в Молдавии превысил 30%, заявил в понедельник экс-премьер, лидер Либерально-демократической партии Влад Филат. РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T13:09:00+03:00
2025-05-12T13:09:00+03:00
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КИШИНЕВ, 12 мая - РИА Новости. Уровень абсолютной бедности в Молдавии превысил 30%, заявил в понедельник экс-премьер, лидер Либерально-демократической партии Влад Филат. "Уровень абсолютной бедности достиг максимума с тех пор, как начали проводиться подобные измерения, и за последние три года он стабильно превышает 30%. Каждый третий гражданин живёт за чертой крайней бедности. Но за этими холодными процентами скрывается куда более болезненная реальность — ежедневная драма более чем 1,2 миллиона человек, для которых единственный вопрос дня: что сегодня положить на стол своим детям", - написал Филат в своем Telegram-канале. По его словам, этот тревожный сигнал, который должен был бы мобилизовать любое ответственное правительство. "Мало кто осознаёт, что помимо официально признанных бедных, есть как минимум столько же людей, находящихся на грани крайней нужды. Взрыв бедности стал результатом неспособности властей, коррупционных схем в энергетической сфере, плохо управляемых кризисов, а в итоге — хронической некомпетентности и равнодушия", - добавил Филат. Экс-премьер сравнил ситуацию в стране с экономическим геноцидом. Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
https://ria.ru/20250508/moldavija-2015783374.html
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в мире, молдавия, влад филат
В мире, Молдавия, Влад Филат
В Молдавии уровень абсолютной бедности превысил 30 процентов

Экс-премьер Молдавии Филат: уровень абсолютной бедности в стране превысил 30%

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии и Евросоюза
Флаги Молдавии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
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КИШИНЕВ, 12 мая - РИА Новости. Уровень абсолютной бедности в Молдавии превысил 30%, заявил в понедельник экс-премьер, лидер Либерально-демократической партии Влад Филат.
"Уровень абсолютной бедности достиг максимума с тех пор, как начали проводиться подобные измерения, и за последние три года он стабильно превышает 30%. Каждый третий гражданин живёт за чертой крайней бедности. Но за этими холодными процентами скрывается куда более болезненная реальность — ежедневная драма более чем 1,2 миллиона человек, для которых единственный вопрос дня: что сегодня положить на стол своим детям", - написал Филат в своем Telegram-канале.
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По его словам, этот тревожный сигнал, который должен был бы мобилизовать любое ответственное правительство.
"Мало кто осознаёт, что помимо официально признанных бедных, есть как минимум столько же людей, находящихся на грани крайней нужды. Взрыв бедности стал результатом неспособности властей, коррупционных схем в энергетической сфере, плохо управляемых кризисов, а в итоге — хронической некомпетентности и равнодушия", - добавил Филат.
Экс-премьер сравнил ситуацию в стране с экономическим геноцидом.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
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