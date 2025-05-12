https://ria.ru/20250512/ministr--2016499334.html

Министр Джамму и Кашмира призвал жителей приграничья вернуться в их дома

Министр Джамму и Кашмира призвал жителей приграничья вернуться в их дома - РИА Новости, 12.05.2025

Министр Джамму и Кашмира призвал жителей приграничья вернуться в их дома

Главный министр индийской союзной территории Джамму и Кашмир Омар Абдулла заявил в понедельник, что жители приграничных городов могут вернуться в свои дома,... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T15:12:00+03:00

2025-05-12T15:12:00+03:00

2025-05-12T15:12:00+03:00

в мире

пакистан

индия

кашмир

обострение отношений между индией и пакистаном

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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 мая – РИА Новости. Главный министр индийской союзной территории Джамму и Кашмир Омар Абдулла заявил в понедельник, что жители приграничных городов могут вернуться в свои дома, поскольку между Индией и Пакистаном теперь действует взаимопонимание, сообщает агентство ПТИ. "Они (жители приграничья) теперь должны попытаться вернуться в свои дома. От 80 до 90% города Пунч пустует. Они покинули свои дома, когда происходили обстрелы. Теперь, когда обстрелы прекратились, они могут вернуться в свои дома", - сказал Абдулла. Главный министр также отметил что район Пунч наиболее сильно пострадал от обстрелов. "В течение последних трех-четырех дней в Джамму и Кашмире царила своего рода военная атмосфера. Среди всех районов, которые подверглись основному удару в ходе приграничных обстрелов, Пунч пострадал больше всего", - сказал он, отметив, что в результате эскалации между странами погибли 13 человек. Накануне власти Джамму и Кашмира попросили жителей приграничных деревень, ранее эвакуированных в безопасные места из-за обстрелов со стороны Пакистана, не торопиться возвращаться в свои дома до завершения работы саперов. Более 125 тысяч жителей деревень, расположенных вблизи линии контроля в округах Барамулла, Бандипора и Купвара, были эвакуированы в более безопасные места, поскольку их жилища подвергались высокому риску попасть под обстрел. Отношения между Индией и Пакистаном в очередной раз накалились после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире. Ночью 7 мая минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли десятки человек. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ. Индия и Пакистан 10 мая договорились прекратить все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17.00 (14.30 мск) того же дня. Спустя несколько часов глава индийской союзной территории Джамму и Кашмир Омар Абдулла сообщил о звуках взрывов и работы ПВО Индии рядом с городом Сринагар, летней столицей Джамму и Кашмир. Однако уже вторую ночь подряд армия Индии заявляет, что не наблюдает нарушений со стороны Пакистана.

https://ria.ru/20250512/posredniki-2016436307.html

https://ria.ru/20250511/pakistan--2016322526.html

https://ria.ru/20250512/aeroport-2016420520.html

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в мире, пакистан, индия, кашмир, обострение отношений между индией и пакистаном