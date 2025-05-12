Министр Джамму и Кашмира призвал жителей приграничья вернуться в их дома
Министр Джамму и Кашмира Абдулла призвал жителей приграничья вернуться домой
© AP Photo / Dar YasinВоенный автомобиль в Кашмире
© AP Photo / Dar Yasin
Военный автомобиль в Кашмире. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 мая – РИА Новости. Главный министр индийской союзной территории Джамму и Кашмир Омар Абдулла заявил в понедельник, что жители приграничных городов могут вернуться в свои дома, поскольку между Индией и Пакистаном теперь действует взаимопонимание, сообщает агентство ПТИ.
"Они (жители приграничья) теперь должны попытаться вернуться в свои дома. От 80 до 90% города Пунч пустует. Они покинули свои дома, когда происходили обстрелы. Теперь, когда обстрелы прекратились, они могут вернуться в свои дома", - сказал Абдулла.
Главный министр также отметил что район Пунч наиболее сильно пострадал от обстрелов.
Накануне власти Джамму и Кашмира попросили жителей приграничных деревень, ранее эвакуированных в безопасные места из-за обстрелов со стороны Пакистана, не торопиться возвращаться в свои дома до завершения работы саперов. Более 125 тысяч жителей деревень, расположенных вблизи линии контроля в округах Барамулла, Бандипора и Купвара, были эвакуированы в более безопасные места, поскольку их жилища подвергались высокому риску попасть под обстрел.
Отношения между Индией и Пакистаном в очередной раз накалились после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире.
Ночью 7 мая минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли десятки человек. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ.
Индия и Пакистан 10 мая договорились прекратить все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17.00 (14.30 мск) того же дня. Спустя несколько часов глава индийской союзной территории Джамму и Кашмир Омар Абдулла сообщил о звуках взрывов и работы ПВО Индии рядом с городом Сринагар, летней столицей Джамму и Кашмир. Однако уже вторую ночь подряд армия Индии заявляет, что не наблюдает нарушений со стороны Пакистана.