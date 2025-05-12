https://ria.ru/20250512/marshruty-2016485136.html

Кубань предлагает туристам более 50 патриотических маршрутов

Кубань предлагает туристам более 50 патриотических маршрутов - РИА Новости, 12.05.2025

Кубань предлагает туристам более 50 патриотических маршрутов

Кубань предлагает туристам более 50 патриотических маршрутов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T14:14:00+03:00

2025-05-12T14:14:00+03:00

2025-05-12T14:14:00+03:00

краснодарский край

краснодарский край

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

туризм

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КРАСНОДАР, 12 мая – РИА Новости. Кубань предлагает туристам более 50 патриотических маршрутов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. "В Краснодарском крае действуют более 50 патриотических туристических маршрутов. Отправиться в военно-патриотический маршрут можно как самостоятельно, так и воспользовавшись услугами туроператоров", - говорится в релизе. Отмечается, что в Минэкономразвития России отобраны 13 патриотических маршрутов для продвижения на федеральном уровне. Они связаны с событиями 1941-1945 годов на территориях Анапы, Сочи, Новороссийска, Крымского, Темрюкского, Туапсинского районов. Всего в реестр включены 53 маршрута, утвержденные министерством курортов региона. В числе самых популярных направлений - "Дорогами Победы" и "Огненное кольцо Малой земли" в Новороссийске, "Город – госпиталь, город милосердия" в Сочи, "Геленджик прифронтовой" в Геленджике, "Победный май" в Краснодаре.

https://ria.ru/20250506/kempingi-2015360164.html

краснодарский край

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краснодарский край, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), туризм