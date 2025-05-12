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Кубань предлагает туристам более 50 патриотических маршрутов - РИА Новости, 12.05.2025
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Краснодарский край
 
14:14 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/marshruty-2016485136.html
Кубань предлагает туристам более 50 патриотических маршрутов
Кубань предлагает туристам более 50 патриотических маршрутов - РИА Новости, 12.05.2025
Кубань предлагает туристам более 50 патриотических маршрутов
Кубань предлагает туристам более 50 патриотических маршрутов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T14:14:00+03:00
2025-05-12T14:14:00+03:00
краснодарский край
краснодарский край
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
туризм
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КРАСНОДАР, 12 мая – РИА Новости. Кубань предлагает туристам более 50 патриотических маршрутов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. "В Краснодарском крае действуют более 50 патриотических туристических маршрутов. Отправиться в военно-патриотический маршрут можно как самостоятельно, так и воспользовавшись услугами туроператоров", - говорится в релизе. Отмечается, что в Минэкономразвития России отобраны 13 патриотических маршрутов для продвижения на федеральном уровне. Они связаны с событиями 1941-1945 годов на территориях Анапы, Сочи, Новороссийска, Крымского, Темрюкского, Туапсинского районов. Всего в реестр включены 53 маршрута, утвержденные министерством курортов региона. В числе самых популярных направлений - "Дорогами Победы" и "Огненное кольцо Малой земли" в Новороссийске, "Город – госпиталь, город милосердия" в Сочи, "Геленджик прифронтовой" в Геленджике, "Победный май" в Краснодаре.
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краснодарский край, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), туризм
Краснодарский край, Краснодарский край, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Туризм
Кубань предлагает туристам более 50 патриотических маршрутов

На Кубани туристам предлагается более 50 патриотических туристических маршрутов

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКраснодар
Краснодар - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 12 мая – РИА Новости. Кубань предлагает туристам более 50 патриотических маршрутов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
"В Краснодарском крае действуют более 50 патриотических туристических маршрутов. Отправиться в военно-патриотический маршрут можно как самостоятельно, так и воспользовавшись услугами туроператоров", - говорится в релизе.
Отмечается, что в Минэкономразвития России отобраны 13 патриотических маршрутов для продвижения на федеральном уровне. Они связаны с событиями 1941-1945 годов на территориях Анапы, Сочи, Новороссийска, Крымского, Темрюкского, Туапсинского районов.
Всего в реестр включены 53 маршрута, утвержденные министерством курортов региона. В числе самых популярных направлений - "Дорогами Победы" и "Огненное кольцо Малой земли" в Новороссийске, "Город – госпиталь, город милосердия" в Сочи, "Геленджик прифронтовой" в Геленджике, "Победный май" в Краснодаре.
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Краснодарский крайКраснодарский крайМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Туризм
 
 
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