Арестованный за нападение на полицейских в Махачкале остается в больнице
Обвиняемый по делу о нападении на полицейских в Махачкале находится в больнице
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 12 мая - РИА Новости. Мужчина, арестованный по обвинению в нападении на полицейских в Махачкале, пока останется в больнице, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Дагестана Зарема Мамаева.
В понедельник Советский районный суд Махачкалы избрал одному из участников нападения на сотрудников полиции, произошедшего 5 мая, меру пресечения в виде заключения под стражу до 5 июля.
"Обвиняемый участвовал в заседании посредством видеосвязи. Пока он останется в больнице, под стражу будет заключен после улучшения состояния", - сказала собственница агентства.
Она отметила, что обвиняемый во время процесса находился в сознании.
Пятого мая в Махачкале двое мужчин открыли огонь по полицейским, патрулировавшим улицы города. Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что преступники завладели стрелковым оружием, угнали служебный автомобиль и попытались скрыться, но были остановлены и нейтрализованы правоохранителями. По информации МВД Дагестана, двое полицейских погибли, двое получили ранения и госпитализированы, также пострадали трое гражданских. В следственном управлении СК РФ по Дагестану уточнили, что один из нападавших был ликвидирован, второй ранен и находится в медучреждении, ему предъявили обвинение по статьям 317 (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа), 166 (угон без цели хищения), 222 (незаконный оборот оружия) и 226 (хищение оружия) УК РФ.