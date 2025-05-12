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Арестованный за нападение на полицейских в Махачкале остается в больнице - РИА Новости, 12.05.2025
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20:48 12.05.2025 (обновлено: 21:14 12.05.2025)
https://ria.ru/20250512/mahachkala-2016576199.html
Арестованный за нападение на полицейских в Махачкале остается в больнице
Арестованный за нападение на полицейских в Махачкале остается в больнице - РИА Новости, 12.05.2025
Арестованный за нападение на полицейских в Махачкале остается в больнице
Мужчина, арестованный по обвинению в нападении на полицейских в Махачкале, пока останется в больнице, сообщила РИА Новости руководитель объединенной... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T20:48:00+03:00
2025-05-12T21:14:00+03:00
происшествия
махачкала
нападение на сотрудников дпс в махачкале
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МАХАЧКАЛА, 12 мая - РИА Новости. Мужчина, арестованный по обвинению в нападении на полицейских в Махачкале, пока останется в больнице, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Дагестана Зарема Мамаева. В понедельник Советский районный суд Махачкалы избрал одному из участников нападения на сотрудников полиции, произошедшего 5 мая, меру пресечения в виде заключения под стражу до 5 июля. "Обвиняемый участвовал в заседании посредством видеосвязи. Пока он останется в больнице, под стражу будет заключен после улучшения состояния", - сказала собственница агентства. Она отметила, что обвиняемый во время процесса находился в сознании.Пятого мая в Махачкале двое мужчин открыли огонь по полицейским, патрулировавшим улицы города. Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что преступники завладели стрелковым оружием, угнали служебный автомобиль и попытались скрыться, но были остановлены и нейтрализованы правоохранителями. По информации МВД Дагестана, двое полицейских погибли, двое получили ранения и госпитализированы, также пострадали трое гражданских. В следственном управлении СК РФ по Дагестану уточнили, что один из нападавших был ликвидирован, второй ранен и находится в медучреждении, ему предъявили обвинение по статьям 317 (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа), 166 (угон без цели хищения), 222 (незаконный оборот оружия) и 226 (хищение оружия) УК РФ.
https://ria.ru/20250505/makhachkala-2015143140.html
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происшествия, махачкала, нападение на сотрудников дпс в махачкале
Происшествия, Махачкала, Нападение на сотрудников ДПС в Махачкале
Арестованный за нападение на полицейских в Махачкале остается в больнице

Обвиняемый по делу о нападении на полицейских в Махачкале находится в больнице

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 12 мая - РИА Новости. Мужчина, арестованный по обвинению в нападении на полицейских в Махачкале, пока останется в больнице, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Дагестана Зарема Мамаева.
В понедельник Советский районный суд Махачкалы избрал одному из участников нападения на сотрудников полиции, произошедшего 5 мая, меру пресечения в виде заключения под стражу до 5 июля.
"Обвиняемый участвовал в заседании посредством видеосвязи. Пока он останется в больнице, под стражу будет заключен после улучшения состояния", - сказала собственница агентства.
Она отметила, что обвиняемый во время процесса находился в сознании.
Пятого мая в Махачкале двое мужчин открыли огонь по полицейским, патрулировавшим улицы города. Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что преступники завладели стрелковым оружием, угнали служебный автомобиль и попытались скрыться, но были остановлены и нейтрализованы правоохранителями. По информации МВД Дагестана, двое полицейских погибли, двое получили ранения и госпитализированы, также пострадали трое гражданских. В следственном управлении СК РФ по Дагестану уточнили, что один из нападавших был ликвидирован, второй ранен и находится в медучреждении, ему предъявили обвинение по статьям 317 (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа), 166 (угон без цели хищения), 222 (незаконный оборот оружия) и 226 (хищение оружия) УК РФ.
Место нападения на полицейских в Махачкале - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
Меликов пообещал суровое наказание причастных к нападению на полицейских
5 мая, 18:55
 
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