https://ria.ru/20250512/lolita-2016507710.html

"Заклятые москали" и информационная бомба: кто решил затравить Лолиту

"Заклятые москали" и информационная бомба: кто решил затравить Лолиту - РИА Новости, 12.05.2025

"Заклятые москали" и информационная бомба: кто решил затравить Лолиту

Один пранкер, два видео и целый ворох обвинений в двойных стандартах — что на самом деле стоит за очередной травлей Лолиты Милявской? Почему артистка,... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T18:38:00+03:00

2025-05-12T18:38:00+03:00

2025-05-12T18:38:00+03:00

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россия

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Один пранкер, два видео и целый ворох обвинений в двойных стандартах — что на самом деле стоит за очередной травлей Лолиты Милявской? Почему артистка, помогающая российским военным, оказалась под шквалом критики из-за архивных высказываний? Были ли ее слова вырваны из контекста или это закономерное разоблачение двуличной звезды?Политические качели звездной биографииИстория с противоречивыми высказываниями Лолиты не нова. В 2018 году артистка в интервью рассказала, что ее мать избили в Киеве за русский язык, но при этом назвала Крым украинским, что вызвало негодование в России.В сети в 2024 году всплыло старое видео с поздравлением Владимира Зеленского. Милявская объяснила: "Я никогда ничего не удаляю из своей ленты. И в 2019 году, будучи уже пять лет невъездной, я разместила поздравления своему бывшему коллеге по итогам выборов на Украине".При этом артистка публично поддерживала присоединение Крыма в 2014 году и СВО в 2022 году, выступала в Донбассе и Крыму, за что в 2023 году попала под украинские санкции.Мутаборский инцидент и его последствияСитуацию с обвинениями в "двойной позиции" существенно усугубил предыдущий скандал. В декабре 2023 года Лолита стала участницей печально известной "голой вечеринки" Насти Ивлеевой в клубе "Мутабор", появившись в полупрозрачном костюме.Этот инцидент вызвал волну отмен концертов по всей России в 2024 году. Артистку вырезали из новогодних эфиров, а площадки получали угрозы от "общественников". Лолита была вынуждена извиниться, назвав вечеринку ошибкой.Спорная шутка про москалей и ее последствияПараллельно с этим в январе 2025 года в сети начало циркулировать еще одно архивное видео — фрагмент выступления Лолиты в украинском шоу "Квартал 95" (запись 2013 года). На нем артистка произносит фразу: "Заклятых москалей надо потреблять, что я и делаю".Сама Милявская объяснила, что это была шутка, вырванная из контекста. "Это украинские провокации. В той компании на передаче все были с чувством юмора. Там прозвучала шутка, над которой смеялись все мои коллеги, это касалось нашего шоу-бизнеса", — призналась артистка. По ее словам, речь шла о шоу-бизнесе, который "на 70% состоит из выходцев из Украины".Скандальное разоблачение пранкера СорянаВ апреле 2025 года пранкер Сорян, известный своими скандальными разоблачениями, опубликовал архивное интервью Лолиты Милявской для издания "Дождь"*, снятое в марте 2019 года. Видео моментально разлетелось по сети и вызвало шквал негативных реакций.В интервью артистка сравнивает ситуацию в России и Украине, говоря: "Знаешь, я тебе честно скажу, у нас ситуации одинаковые совершенно. Что на Украине, что у нас. Поэтому у них свои большие косяки, у нас свои огромные косяки, страна большая, поэтому я не там хвалить никого не собираюсь и сказала все, что я думаю про нынешнюю власть и сказала, что сейчас такой период, к сожалению, когда любое ***** рассуждает о политике".Пользователи соцсетей тут же подхватили эти высказывания, назвав их "ударом в спину" и обвинив певицу в лицемерии. "Пригрели змею", — писали комментаторы, возмущаясь тем, что артистка, зарабатывающая в России, позволяет себе критиковать страну.Репутационные потери и слухи об эмиграцииРепутационные последствия скандала не заставили себя ждать. Концерты Лолиты в Перми, Казани и Костроме были отменены в период с февраля по март 2025 года. Хотя официальные причины не назывались, СМИ связывают это именно с распространением скандальных видео.Артистка не скрывала финансовых трудностей, вызванных отменами. "Я уже два с половиной месяца не плачу им (коллективу) зарплату. Выплатила все, что у меня было по расписанию. Вернула деньги всем клиентам за корпоративы, выплатила всему коллективу. Но дальше я должна думать о своей семье. Так что от отмены концертов больше всего потерял мой коллектив, потому что я платила зарплату, на которую содержались семьи.", — жаловалась она. В 2024 году Милявская сравнивала отмену концертов с "тюрьмой" и шутила: "Может, в шансон перейти?"В марте 2025 года появились даже слухи о том, что певица "улетела из России" в Болгарию или Стамбул, намекая на эмиграцию. Лолита оперативно опровергла эту информацию: "Я дома, никуда не уехала".За кадром: реальные дела и поступкиНесмотря на все обвинения, Лолита продолжает активно помогать военнослужащим и мирным жителям пострадавших регионов. Артистка посещала госпитали с ранеными бойцами, привозила телевизоры для поднятия боевого духа.Она перечислила значительные суммы на благотворительные счета для восстановления и поддержки людей, пострадавших от обстрелов в Белгородской области. Милявская неоднократно выступала с концертами на Донбассе.Часть ее поклонников продолжает защищать артистку, считая ее жертвой травли. В марте 2025 года в социальных сетях писали: "Лолиту затравили за старое видео, это перебор". Калужский минкульт в 2024 году официально заявил, что нет оснований запрещать ее выступления, поскольку она не внесена в список иноагентов и поддерживает СВО.Грань между критикой и целенаправленной травлейСкандал вокруг Лолиты Милявской поднимает важный вопрос: где проходит грань между справедливой критикой и травлей? С одной стороны, противоречивые высказывания артистки действительно вызывают вопросы.С другой стороны, очевидны признаки целенаправленной кампании против Милявской: архивные видео публикуются в самый неподходящий момент, высказывания вырываются из контекста, а реальные дела по поддержке военных и мирных жителей зачастую игнорируются.По словам авторитетного музыкального критика, который предпочел не раскрывать свое имя, травля Милявской стала частью общей тенденции: "Когда патриотизм становится товаром, а искренность подменяется выгодным имиджем, любая неосторожная фраза или действие могут стать поводом для атаки".Сама Милявская в данный момент предпочитает не комментировать ситуацию. Но ее молчание, по мнению некоторых аналитиков, красноречивее любых слов.*СМИ, выполняющее функции иноагента

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россия, лолита милявская, владимир зеленский, украина, донбасс