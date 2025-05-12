https://ria.ru/20250512/kursk-2016457757.html

Хинштейн прокомментировал ситуацию с ремонтом парка "Патриот" в Курске

Хинштейн прокомментировал ситуацию с ремонтом парка "Патриот" в Курске - РИА Новости, 12.05.2025

Хинштейн прокомментировал ситуацию с ремонтом парка "Патриот" в Курске

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн назвал историю с ремонтом парка "Патриот" сериалом, так как проблемы с благоустройством там продолжаются,... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T12:21:00+03:00

2025-05-12T12:21:00+03:00

2025-05-12T12:28:00+03:00

общество

курск

курская область

александр хинштейн

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КУРСК, 12 мая – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн назвал историю с ремонтом парка "Патриот" сериалом, так как проблемы с благоустройством там продолжаются, часть объектов не работает, а ответственные лица перекладывают вину друг на друга. Ранее в ходе еженедельного заседания правительства региона Хинштейну доложили об обращениях курян о неудовлетворительном состоянии парка "Патриот" в Курске. Жители отмечали, что на клумбах растут сорняки, а плитка на "Триумфальной арке" в некоторых местах отвалилась. Врио министра строительства региона Александр Афонин сообщил Хинштейну, что работы по реконструкции парка "Патриот" в Курске выполняла строительная компания "Добрый дом". Хинштейн сообщал о необходимости обращения в правоохранительные органы для проверки подрядчика "Добрый дом" на аффилированность с должностными лицами. Он отмечал, что анализом работы подрядчика займутся правоохранители. "И по поводу нашего мемориала "Патриот", на котором мы с вами 9 мая вечером снова встречались, история практически переходит в сериал, потому что то, что могли сделать силами пользователей леса и минприроды и подрядных организаций, сделано, плитка заделана, территория благоустроена, за что признателен. Но, к сожалению, это не исчерпывает проблем, потому что выяснилось… что часть того, что есть на объекте, не работает, включая освещение, а также система видеослежения, а также много чего другого", - заявил Хинштейн в ходе еженедельного заседания регионального правительства. Врио губернатора добавил, что лично убедился в наличии проблем на территории парка. "Поэтому, как договорились, ждём, когда подрядчик "Добрый Дом", как он и пообещал мне, делает полностью освещение, восстанавливает. Я вчера ехал сам, убедился, темно. А после этого мы там собираемся и слушаем все взаимные претензии, потому что то, что я услышал, было похоже на телевизионную программу "Судный час", где все друг друга по кругу обвиняли, но при этом остается факт фактом. На одном из важнейших наших мемориалов на въезде в город не работает освещение, отсутствует необходимая инфраструктура и тому подобное. Деревья, которые там были высажены, пришли в негодность, их никто не сажает обратно", - добавил Хинштейн.

https://ria.ru/20250428/park-2013861860.html

https://ria.ru/20250317/hinshtejn-2005579491.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, курск, курская область, александр хинштейн