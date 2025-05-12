https://ria.ru/20250512/kuchugury-2016544270.html

Набережную длиной 500 метров обустроили в кубанских Кучугурах по нацпроекту

Набережную длиной 500 метров обустроили в кубанских Кучугурах по нацпроекту - РИА Новости, 12.05.2025

Набережную длиной 500 метров обустроили в кубанских Кучугурах по нацпроекту

Набережную длиной 500 метров обустроили в кубанском поселке Кучугуры в рамках нацпроекта, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Темрюкского района... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T18:04:00+03:00

2025-05-12T18:04:00+03:00

2025-05-12T18:04:00+03:00

краснодарский край

темрюкский район

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 12 мая - РИА Новости. Набережную длиной 500 метров обустроили в кубанском поселке Кучугуры в рамках нацпроекта, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Темрюкского района Краснодарского края. По ее данным, в Кучугурах в прибрежной зоне реализована программа по национальному проекту "Инфраструктура для жизни" — комплексное развитие населенных пунктов". "Протяженность прогулочной зоны составила около 500 метров. Для любителей активного образа жизни на набережной обустроили спортивные зоны, а для семей с детьми — игровые площадки. Все строительные работы на объекте завершены - в частности, проведено озеленение и установлены лавочки с урнами. Новое общественное пространство стало одной из визитных карточек Темрюкского района", - говорится в сообщении. В администрации отметили, что "Темрюкский район – уникальное место", где есть все как для активного, так и для пляжного отдыха. Кучугуры расположены на берегу Азовского моря, пляжи там песочные.

https://ria.ru/20250512/marshruty-2016485136.html

темрюкский район

краснодарский край

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темрюкский район, краснодарский край