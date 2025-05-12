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Набережную длиной 500 метров обустроили в кубанских Кучугурах по нацпроекту - РИА Новости, 12.05.2025
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Краснодарский край
 
18:04 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/kuchugury-2016544270.html
Набережную длиной 500 метров обустроили в кубанских Кучугурах по нацпроекту
Набережную длиной 500 метров обустроили в кубанских Кучугурах по нацпроекту - РИА Новости, 12.05.2025
Набережную длиной 500 метров обустроили в кубанских Кучугурах по нацпроекту
Набережную длиной 500 метров обустроили в кубанском поселке Кучугуры в рамках нацпроекта, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Темрюкского района... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T18:04:00+03:00
2025-05-12T18:04:00+03:00
краснодарский край
темрюкский район
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 12 мая - РИА Новости. Набережную длиной 500 метров обустроили в кубанском поселке Кучугуры в рамках нацпроекта, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Темрюкского района Краснодарского края. По ее данным, в Кучугурах в прибрежной зоне реализована программа по национальному проекту "Инфраструктура для жизни" — комплексное развитие населенных пунктов". "Протяженность прогулочной зоны составила около 500 метров. Для любителей активного образа жизни на набережной обустроили спортивные зоны, а для семей с детьми — игровые площадки. Все строительные работы на объекте завершены - в частности, проведено озеленение и установлены лавочки с урнами. Новое общественное пространство стало одной из визитных карточек Темрюкского района", - говорится в сообщении. В администрации отметили, что "Темрюкский район – уникальное место", где есть все как для активного, так и для пляжного отдыха. Кучугуры расположены на берегу Азовского моря, пляжи там песочные.
https://ria.ru/20250512/marshruty-2016485136.html
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темрюкский район, краснодарский край
Краснодарский край, Темрюкский район, Краснодарский край
Набережную длиной 500 метров обустроили в кубанских Кучугурах по нацпроекту

В кубанских Кучугурах по нацпроекту обустроили набережную длиной 500 метров

© Фото : Фёдор Бабенков | Темрюкский район/TelegramБлагоустройство набережной в кубанском поселке Кучугуры
Благоустройство набережной в кубанском поселке Кучугуры - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© Фото : Фёдор Бабенков | Темрюкский район/Telegram
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КРАСНОДАР, 12 мая - РИА Новости. Набережную длиной 500 метров обустроили в кубанском поселке Кучугуры в рамках нацпроекта, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Темрюкского района Краснодарского края.
По ее данным, в Кучугурах в прибрежной зоне реализована программа по национальному проекту "Инфраструктура для жизни" — комплексное развитие населенных пунктов".
"Протяженность прогулочной зоны составила около 500 метров. Для любителей активного образа жизни на набережной обустроили спортивные зоны, а для семей с детьми — игровые площадки. Все строительные работы на объекте завершены - в частности, проведено озеленение и установлены лавочки с урнами. Новое общественное пространство стало одной из визитных карточек Темрюкского района", - говорится в сообщении.
В администрации отметили, что "Темрюкский район – уникальное место", где есть все как для активного, так и для пляжного отдыха.
Кучугуры расположены на берегу Азовского моря, пляжи там песочные.
Краснодар - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
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Краснодарский крайТемрюкский районКраснодарский край
 
 
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