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Винный туризм приобщает к продукции сыроварен в Темрюкском районе Кубани - РИА Новости, 12.05.2025
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Краснодарский край
 
18:42 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/kubani-2016562502.html
Винный туризм приобщает к продукции сыроварен в Темрюкском районе Кубани
Винный туризм приобщает к продукции сыроварен в Темрюкском районе Кубани - РИА Новости, 12.05.2025
Винный туризм приобщает к продукции сыроварен в Темрюкском районе Кубани
Власти Темрюкского района Краснодарского края активно развивают винный туризм, что благоприятно сказывается на гастротуризме в целом - например, на местных... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T18:42:00+03:00
2025-05-12T18:42:00+03:00
краснодарский край
краснодарский край
темрюкский район
вино
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КРАСНОДАР, 12 мая - РИА Новости. Власти Темрюкского района Краснодарского края активно развивают винный туризм, что благоприятно сказывается на гастротуризме в целом - например, на местных сыроварнях, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации района. "Таманский полуостров – винодельческий регион, а потому у нас очень активно развивается энологический туризм. Винный туризм неразрывно связан с гастротуризмом: гости постигают тайны правильного сочетания блюд и виноградных напитков. Как известно, прекрасным дополнением к вину является сыр. Жителям и гостям Темрюкского района уже полюбилась продукция местной сыроварни в станице Запорожской", - говорится в сообщении. Кроме того, набирает популярность аквакультура: туристам очень нравится местная рыбная продукция. Примыкающие к морскому побережью заливы, лиманы, озера и плавни – серьезный ресурс для развития отдыха на природе, охоты, рыбалки и в целом экологического туризма. "Визитная карточка полуострова – грязевые вулканы. У нас их около 40, из которых порядка 10 - действующие. Многие грязевые источники для отдыхающих находятся в свободном доступе", - рассказали в администрации.
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краснодарский край, темрюкский район, вино
Краснодарский край, Краснодарский край, Темрюкский район, Вино
Винный туризм приобщает к продукции сыроварен в Темрюкском районе Кубани

Власти Темрюкского района Кубани сообщили об активном развитии винного туризма

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЦех розлива на винодельческом предприятии
Цех розлива на винодельческом предприятии - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Цех розлива на винодельческом предприятии. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 12 мая - РИА Новости. Власти Темрюкского района Краснодарского края активно развивают винный туризм, что благоприятно сказывается на гастротуризме в целом - например, на местных сыроварнях, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации района.
"Таманский полуостров – винодельческий регион, а потому у нас очень активно развивается энологический туризм. Винный туризм неразрывно связан с гастротуризмом: гости постигают тайны правильного сочетания блюд и виноградных напитков. Как известно, прекрасным дополнением к вину является сыр. Жителям и гостям Темрюкского района уже полюбилась продукция местной сыроварни в станице Запорожской", - говорится в сообщении.
Кроме того, набирает популярность аквакультура: туристам очень нравится местная рыбная продукция. Примыкающие к морскому побережью заливы, лиманы, озера и плавни – серьезный ресурс для развития отдыха на природе, охоты, рыбалки и в целом экологического туризма.
"Визитная карточка полуострова – грязевые вулканы. У нас их около 40, из которых порядка 10 - действующие. Многие грязевые источники для отдыхающих находятся в свободном доступе", - рассказали в администрации.
Благоустройство набережной в кубанском поселке Кучугуры - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
Набережную длиной 500 метров обустроили в кубанских Кучугурах по нацпроекту
Вчера, 18:04
 
Краснодарский крайКраснодарский крайТемрюкский районВино
 
 
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