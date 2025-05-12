https://ria.ru/20250512/kubani-2016562502.html

Винный туризм приобщает к продукции сыроварен в Темрюкском районе Кубани

Винный туризм приобщает к продукции сыроварен в Темрюкском районе Кубани - РИА Новости, 12.05.2025

Винный туризм приобщает к продукции сыроварен в Темрюкском районе Кубани

Власти Темрюкского района Краснодарского края активно развивают винный туризм, что благоприятно сказывается на гастротуризме в целом - например, на местных... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T18:42:00+03:00

2025-05-12T18:42:00+03:00

2025-05-12T18:42:00+03:00

краснодарский край

краснодарский край

темрюкский район

вино

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КРАСНОДАР, 12 мая - РИА Новости. Власти Темрюкского района Краснодарского края активно развивают винный туризм, что благоприятно сказывается на гастротуризме в целом - например, на местных сыроварнях, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации района. "Таманский полуостров – винодельческий регион, а потому у нас очень активно развивается энологический туризм. Винный туризм неразрывно связан с гастротуризмом: гости постигают тайны правильного сочетания блюд и виноградных напитков. Как известно, прекрасным дополнением к вину является сыр. Жителям и гостям Темрюкского района уже полюбилась продукция местной сыроварни в станице Запорожской", - говорится в сообщении. Кроме того, набирает популярность аквакультура: туристам очень нравится местная рыбная продукция. Примыкающие к морскому побережью заливы, лиманы, озера и плавни – серьезный ресурс для развития отдыха на природе, охоты, рыбалки и в целом экологического туризма. "Визитная карточка полуострова – грязевые вулканы. У нас их около 40, из которых порядка 10 - действующие. Многие грязевые источники для отдыхающих находятся в свободном доступе", - рассказали в администрации.

https://ria.ru/20250512/kuchugury-2016544270.html

краснодарский край

темрюкский район

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краснодарский край, темрюкский район, вино