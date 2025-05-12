https://ria.ru/20250512/kuban-2016544814.html

Более 440 средств размещения примут туристов в Темрюкском районе Кубани

Более 440 средств размещения примут туристов в Темрюкском районе Кубани - РИА Новости, 12.05.2025

Более 440 средств размещения примут туристов в Темрюкском районе Кубани

Более 440 средств размещения будут функционировать в Темрюкском районе Краснодарского края, где планируется открыть 40 пляжей, а также 12 автокемпингов с... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T17:29:00+03:00

2025-05-12T17:29:00+03:00

2025-05-12T17:29:00+03:00

краснодарский край

темрюкский район

краснодарский край

туризм

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КРАСНОДАР, 12 мая - РИА Новости. Более 440 средств размещения будут функционировать в Темрюкском районе Краснодарского края, где планируется открыть 40 пляжей, а также 12 автокемпингов с удобствами, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Темрюкского района. "На территории Темрюкского района функционирует 443 средства размещения. Из них 353 гостиниц и гостевых домов, 69 баз отдыха, 1 санаторий, 6 пансионатов, 2 детских учреждения и 12 кемпингов. Также на территории Темрюкского района расположено два отеля категории 5* и два отеля категории 4*... Предприятия туристского комплекса Темрюкского района предлагают самый разнообразный отдых и оздоровление для людей с любым уровнем дохода", - говорится в сообщении. Отмечается, что за прошедший год в Единый реестр субъектов, объектов туристской индустрии и туристских ресурсов Краснодарского края внесены шесть средств размещения, еще одна гостиница введена в эксплуатацию. Кроме того, будут функционировать 12 автокемпингов, которые благоустроены туалетом, кабинками для переодевания. Планируется, что в Темрюкском районе будут функционировать 40 пляжных территорий: 31 - на Азовском побережье, девять - на Черноморском побережье. Они благоустроены шезлонгами, теневыми навесами, деревянным настилом для передвижения инвалидов-колясочников, спасательными постами, кабинками для переодевания и контейнерами для сбора твердых бытовых отходов, на всех пляжах будет организовано дежурство квалифицированных спасателей.

https://ria.ru/20250506/kempingi-2015360164.html

https://ria.ru/20250512/marshruty-2016485136.html

темрюкский район

краснодарский край

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темрюкский район, краснодарский край, туризм