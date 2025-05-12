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Новое заявление Зеленского о Путине вызвало недоумение на Западе
Новое заявление Зеленского о Путине вызвало недоумение на Западе - РИА Новости, 12.05.2025
Новое заявление Зеленского о Путине вызвало недоумение на Западе
Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович отметил в соцсети Х лицемерие Владимира Зеленского после его требования к президенту России... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T08:41:00+03:00
2025-05-12T08:41:00+03:00
2025-05-12T09:03:00+03:00
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович отметил в соцсети Х лицемерие Владимира Зеленского после его требования к президенту России Владимиру Путину.Накануне глава киевского режима написал на своей странице, что "будет ждать" российского лидера в Турции."Зеленский утверждает, что украинское законодательство не позволяет ему признавать территориальные изменения. Украинское законодательство также не позволяет ему вести переговоры с Путиным. Никого не волнует украинское законодательство. Даже его самого", — говорится в публикации. Зеленский выступил с таким заявлением после того, как президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах.На прошлой неделе российский лидер предложил возобновить прямой диалог с Украиной без предварительных условий в Стамбуле 15 мая.
https://ria.ru/20250512/zelenskiy-2016422451.html
https://ria.ru/20250511/turtsiya-2016384022.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Турция, Дональд Трамп
Новое заявление Зеленского о Путине вызвало недоумение на Западе
Кошкович указал на лицемерие Зеленского после его требования к Путину