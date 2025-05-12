https://ria.ru/20250512/jakutija-2016428522.html

В одном из районов Якутии отменят сезон охоты из-за природных пожаров

В одном из районов Якутии отменят сезон охоты из-за природных пожаров - РИА Новости, 12.05.2025

В одном из районов Якутии отменят сезон охоты из-за природных пожаров

Сезон охоты отменят в Верхоянском районе Якутии, где введен режим ЧС из-за лесных пожаров, причиной всех возгораний стали сельхозпалы, сообщает оперативный штаб РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T09:46:00+03:00

2025-05-12T09:46:00+03:00

2025-05-12T09:46:00+03:00

происшествия

дмитрий садовник

природные пожары в россии

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 12 мая - РИА Новости. Сезон охоты отменят в Верхоянском районе Якутии, где введен режим ЧС из-за лесных пожаров, причиной всех возгораний стали сельхозпалы, сообщает оперативный штаб региона. По информации региональных властей, из 13 зарегистрированных в понедельник лесных пожаров семь отмечается в Верхоянском районе и шесть – в Эвено-Бытантайском районе. "В Верхоянском районе будет отменён сезон охоты. Решение принято министерством экологии, природопользования и лесного хозяйства в связи со сложной пожароопасной обстановкой. Всего в Верхоянском районе на 12 мая действуют 7 лесных пожаров и 15 ландшафтных. Причина всех возгораний - человек, в большинстве случаев - несанкционированные сельхозпалы", - рассказали в оперштабе. Сезон охоты на водоплавающую дичь в Верхоянском районе должен был начаться с 15 мая, также в Эвено-Бытантайском районе - с 22 мая. Первый зампред правительства Якутии Дмитрий Садовников отметил, что с огнём в районе борются порядка 200 человек. "Мы были вынуждены пойти на крайние меры в связи со сложившейся пожароопасной обстановкой. За выходные картина в Верхоянском районе не изменилась. Несанкционированные палы фиксируются в каждом населённом пункте... Такое же решение может быть принято и в отношении Эвено-Бытантайского улуса, если ситуация там не выправится", - прокомментировал он. По данным минэкологии республики, для усиления группировки лесопожарных сил в Верхоянский район направлены дополнительные силы.

https://ria.ru/20250414/mchs-2011199361.html

https://ria.ru/20250512/pozhary-2016424136.html

республика саха (якутия)

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Ольга Фомченкова

происшествия, дмитрий садовник, природные пожары в россии, республика саха (якутия)