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Жительнице Бурятии вынесли приговор за истязание детей и хищение - РИА Новости, 12.05.2025
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13:58 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/istyazanie--2016481666.html
Жительнице Бурятии вынесли приговор за истязание детей и хищение
Жительнице Бурятии вынесли приговор за истязание детей и хищение - РИА Новости, 12.05.2025
Жительнице Бурятии вынесли приговор за истязание детей и хищение
Суд приговорил к 5 годам лишения свободы жительницу Бурятии, которая истязала трех опекаемых детей и похитила у одного из них почти 2 миллиона рублей, отбывание РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T13:58:00+03:00
2025-05-12T13:58:00+03:00
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гусиноозерск
общество
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УЛАН-УДЭ, 12 мая - РИА Новости. Суд приговорил к 5 годам лишения свободы жительницу Бурятии, которая истязала трех опекаемых детей и похитила у одного из них почти 2 миллиона рублей, отбывание наказания отложено до достижения ее ребенком 14 лет, сообщило региональное СУСК РФ. По данным следствия, женщина проживала в городе Гусиноозерске и являлась опекуном на возмездной основе над детьми, оставшимися без попечения родителей. "В период с июня 2022 по декабрь 2023 года она, выходя за рамки допустимых методов воспитания, в качестве наказания за незначительные провинности систематически наносила побои и применяла иное насилие в отношении трех опекаемых детей, находившихся в беспомощном состоянии и материальной зависимости от нее", - говорится в сообщении. Помимо этого, по данным ведомства, у опекаемого мальчика-инвалида на разных банковских счетах скопились крупные суммы денег. Женщина получила разрешение обналичить их под предлогом зачисления на единый номинальный счет ребенка, однако деньги на счет мальчика она не внесла, а распорядилась ими по своему усмотрению. "Часть потратила на ремонт в своем доме, часть положила на свой накопительный счет с целью получения процентов по вкладу, похитив таким образом у ребенка почти 1,9 миллиона рублей", - говорится в сообщении. Судом женщине назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отсрочкой его отбывания до достижения ребенком осужденной 14-летнего возраста.
https://ria.ru/20250403/sk-2009031516.html
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россия, гусиноозерск, общество
Россия, Гусиноозерск, Общество
Жительнице Бурятии вынесли приговор за истязание детей и хищение

Суд приговорил к 5 годам опекуншу из Бурятии за истязание детей и хищение

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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УЛАН-УДЭ, 12 мая - РИА Новости. Суд приговорил к 5 годам лишения свободы жительницу Бурятии, которая истязала трех опекаемых детей и похитила у одного из них почти 2 миллиона рублей, отбывание наказания отложено до достижения ее ребенком 14 лет, сообщило региональное СУСК РФ.
По данным следствия, женщина проживала в городе Гусиноозерске и являлась опекуном на возмездной основе над детьми, оставшимися без попечения родителей.
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"В период с июня 2022 по декабрь 2023 года она, выходя за рамки допустимых методов воспитания, в качестве наказания за незначительные провинности систематически наносила побои и применяла иное насилие в отношении трех опекаемых детей, находившихся в беспомощном состоянии и материальной зависимости от нее", - говорится в сообщении.
Помимо этого, по данным ведомства, у опекаемого мальчика-инвалида на разных банковских счетах скопились крупные суммы денег. Женщина получила разрешение обналичить их под предлогом зачисления на единый номинальный счет ребенка, однако деньги на счет мальчика она не внесла, а распорядилась ими по своему усмотрению.
"Часть потратила на ремонт в своем доме, часть положила на свой накопительный счет с целью получения процентов по вкладу, похитив таким образом у ребенка почти 1,9 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Судом женщине назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отсрочкой его отбывания до достижения ребенком осужденной 14-летнего возраста.
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