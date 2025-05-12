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Тегеран назвал условие участия "Евротройки" в переговорах по ядерной сделке - РИА Новости, 12.05.2025
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13:01 12.05.2025 (обновлено: 13:02 12.05.2025)
https://ria.ru/20250512/iran-2016466507.html
Тегеран назвал условие участия "Евротройки" в переговорах по ядерной сделке
Тегеран назвал условие участия "Евротройки" в переговорах по ядерной сделке - РИА Новости, 12.05.2025
Тегеран назвал условие участия "Евротройки" в переговорах по ядерной сделке
"Евротройка" (Британия, Франция и Германия) должна доказать свои "добрые намерения", чтобы участвовать в переговорах по ядерной сделке с Ираном, заявила РИА... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T13:01:00+03:00
2025-05-12T13:02:00+03:00
в мире
иран
сша
франция
аббас аракчи
жан-ноэль барро
стив уиткофф
обострение отношений сша и ирана
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ТЕГЕРАН, 12 мая – РИА Новости. "Евротройка" (Британия, Франция и Германия) должна доказать свои "добрые намерения", чтобы участвовать в переговорах по ядерной сделке с Ираном, заявила РИА Новости представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани. "Что касается европейских стран, то они должны сначала доказать свою добросовестность, а потом мы продолжим с ними диалог (по будущему ядерному соглашению – ред.)", - сказала Мохаджерани. Иран и "Евротройка" 2 мая должны были провести консультации по вопросу иранской ядерной программы, однако после переноса американской стороной четвертого раунда переговоров с Ираном, глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что встреча по ядерной проблематике с Ираном не состоится, поскольку "эти технические консультации были запланированы до встречи на высоком уровне между США и Ираном". По его словам, "поскольку эта встреча не состоялась, консультации больше не актуальны, по крайней мере, в данный момент". Как заявил МИД Ирана, Тегеран готов провести встречу с "евротройкой" после того, как состоится четвертый раунд консультаций с США. Четвертый раунд переговоров между Ираном и США состоялся в воскресенье, 11 мая. Официальный представитель МИД Ирана назвал этот раунд переговоров с Вашингтоном "трудным, но сложным". А по словам министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, "позиции сторон в этом раунде сблизились", и что в переговорах "наблюдается прогресс". При этом, он подчеркнул, что Иран готов скорректировать уровень обогащения урана для выстраивания доверия с США, но полностью отказываться от обогащения не собирается. Первый и третий раунды непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном состоялись в Омане 12 и 26 апреля соответственно, второй - в Риме 19 апреля. Иранскую сторону на переговорах представляет Аббас Аракчи, а американскую – спецпосланник президента США Стив Уиткофф. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20250511/peregovory-2016315136.html
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в мире, иран, сша, франция, аббас аракчи, жан-ноэль барро, стив уиткофф, обострение отношений сша и ирана, тегеран (город)
В мире, Иран, США, Франция, Аббас Аракчи, Жан-Ноэль Барро, Стив Уиткофф, Обострение отношений США и Ирана, Тегеран (город)
Тегеран назвал условие участия "Евротройки" в переговорах по ядерной сделке

Мохаджерани: "Евротройка" должна доказать добросовестность для участия в диалоге

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 12 мая – РИА Новости. "Евротройка" (Британия, Франция и Германия) должна доказать свои "добрые намерения", чтобы участвовать в переговорах по ядерной сделке с Ираном, заявила РИА Новости представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани.
"Что касается европейских стран, то они должны сначала доказать свою добросовестность, а потом мы продолжим с ними диалог (по будущему ядерному соглашению – ред.)", - сказала Мохаджерани.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Глава МИД Ирана рассказал о серьезной проблеме на переговорах с США
11 мая, 10:50
Иран и "Евротройка" 2 мая должны были провести консультации по вопросу иранской ядерной программы, однако после переноса американской стороной четвертого раунда переговоров с Ираном, глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что встреча по ядерной проблематике с Ираном не состоится, поскольку "эти технические консультации были запланированы до встречи на высоком уровне между США и Ираном". По его словам, "поскольку эта встреча не состоялась, консультации больше не актуальны, по крайней мере, в данный момент". Как заявил МИД Ирана, Тегеран готов провести встречу с "евротройкой" после того, как состоится четвертый раунд консультаций с США.
Четвертый раунд переговоров между Ираном и США состоялся в воскресенье, 11 мая. Официальный представитель МИД Ирана назвал этот раунд переговоров с Вашингтоном "трудным, но сложным". А по словам министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, "позиции сторон в этом раунде сблизились", и что в переговорах "наблюдается прогресс". При этом, он подчеркнул, что Иран готов скорректировать уровень обогащения урана для выстраивания доверия с США, но полностью отказываться от обогащения не собирается.
Первый и третий раунды непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном состоялись в Омане 12 и 26 апреля соответственно, второй - в Риме 19 апреля. Иранскую сторону на переговорах представляет Аббас Аракчи, а американскую – спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Иран не приемлет требование США отказаться от ядерной программы
11 мая, 20:27
 
В миреИранСШАФранцияАббас АракчиЖан-Ноэль БарроСтив УиткоффОбострение отношений США и ИранаТегеран (город)
 
 
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