Тегеран назвал условие участия "Евротройки" в переговорах по ядерной сделке
Мохаджерани: "Евротройка" должна доказать добросовестность для участия в диалоге
© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 12 мая – РИА Новости. "Евротройка" (Британия, Франция и Германия) должна доказать свои "добрые намерения", чтобы участвовать в переговорах по ядерной сделке с Ираном, заявила РИА Новости представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани.
"Что касается европейских стран, то они должны сначала доказать свою добросовестность, а потом мы продолжим с ними диалог (по будущему ядерному соглашению – ред.)", - сказала Мохаджерани.
Иран и "Евротройка" 2 мая должны были провести консультации по вопросу иранской ядерной программы, однако после переноса американской стороной четвертого раунда переговоров с Ираном, глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что встреча по ядерной проблематике с Ираном не состоится, поскольку "эти технические консультации были запланированы до встречи на высоком уровне между США и Ираном". По его словам, "поскольку эта встреча не состоялась, консультации больше не актуальны, по крайней мере, в данный момент". Как заявил МИД Ирана, Тегеран готов провести встречу с "евротройкой" после того, как состоится четвертый раунд консультаций с США.
Четвертый раунд переговоров между Ираном и США состоялся в воскресенье, 11 мая. Официальный представитель МИД Ирана назвал этот раунд переговоров с Вашингтоном "трудным, но сложным". А по словам министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, "позиции сторон в этом раунде сблизились", и что в переговорах "наблюдается прогресс". При этом, он подчеркнул, что Иран готов скорректировать уровень обогащения урана для выстраивания доверия с США, но полностью отказываться от обогащения не собирается.
Первый и третий раунды непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном состоялись в Омане 12 и 26 апреля соответственно, второй - в Риме 19 апреля. Иранскую сторону на переговорах представляет Аббас Аракчи, а американскую – спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.