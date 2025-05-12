https://ria.ru/20250512/iran-2016466507.html

Тегеран назвал условие участия "Евротройки" в переговорах по ядерной сделке

Тегеран назвал условие участия "Евротройки" в переговорах по ядерной сделке - РИА Новости, 12.05.2025

Тегеран назвал условие участия "Евротройки" в переговорах по ядерной сделке

"Евротройка" (Британия, Франция и Германия) должна доказать свои "добрые намерения", чтобы участвовать в переговорах по ядерной сделке с Ираном, заявила РИА... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T13:01:00+03:00

2025-05-12T13:01:00+03:00

2025-05-12T13:02:00+03:00

в мире

иран

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франция

аббас аракчи

жан-ноэль барро

стив уиткофф

обострение отношений сша и ирана

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ТЕГЕРАН, 12 мая – РИА Новости. "Евротройка" (Британия, Франция и Германия) должна доказать свои "добрые намерения", чтобы участвовать в переговорах по ядерной сделке с Ираном, заявила РИА Новости представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани. "Что касается европейских стран, то они должны сначала доказать свою добросовестность, а потом мы продолжим с ними диалог (по будущему ядерному соглашению – ред.)", - сказала Мохаджерани. Иран и "Евротройка" 2 мая должны были провести консультации по вопросу иранской ядерной программы, однако после переноса американской стороной четвертого раунда переговоров с Ираном, глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что встреча по ядерной проблематике с Ираном не состоится, поскольку "эти технические консультации были запланированы до встречи на высоком уровне между США и Ираном". По его словам, "поскольку эта встреча не состоялась, консультации больше не актуальны, по крайней мере, в данный момент". Как заявил МИД Ирана, Тегеран готов провести встречу с "евротройкой" после того, как состоится четвертый раунд консультаций с США. Четвертый раунд переговоров между Ираном и США состоялся в воскресенье, 11 мая. Официальный представитель МИД Ирана назвал этот раунд переговоров с Вашингтоном "трудным, но сложным". А по словам министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, "позиции сторон в этом раунде сблизились", и что в переговорах "наблюдается прогресс". При этом, он подчеркнул, что Иран готов скорректировать уровень обогащения урана для выстраивания доверия с США, но полностью отказываться от обогащения не собирается. Первый и третий раунды непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном состоялись в Омане 12 и 26 апреля соответственно, второй - в Риме 19 апреля. Иранскую сторону на переговорах представляет Аббас Аракчи, а американскую – спецпосланник президента США Стив Уиткофф. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20250511/peregovory-2016315136.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, иран, сша, франция, аббас аракчи, жан-ноэль барро, стив уиткофф, обострение отношений сша и ирана, тегеран (город)