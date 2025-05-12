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СМИ сообщили о гибели 15 человек при израильском ударе по школе в Газе - РИА Новости, 12.05.2025
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09:10 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/gaza-2016423364.html
СМИ сообщили о гибели 15 человек при израильском ударе по школе в Газе
СМИ сообщили о гибели 15 человек при израильском ударе по школе в Газе - РИА Новости, 12.05.2025
СМИ сообщили о гибели 15 человек при израильском ударе по школе в Газе
Не менее 15 человек стали жертвами удара Израиля по школе на севере сектора Газа, где укрывались беженцы, сообщил телеканал Al-Jazeera. РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T09:10:00+03:00
2025-05-12T09:10:00+03:00
в мире
израиль
рафах (провинция)
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Не менее 15 человек стали жертвами удара Израиля по школе на севере сектора Газа, где укрывались беженцы, сообщил телеканал Al-Jazeera. “В результате израильского удара по школе для девочек в Джебалии на севере сектора Газа рано утром в понедельник погибли 15 человек, в том числе женщины и дети”, - передает телеканал. По его данным, в понедельник Израиль возобновил удары по ряду районов в городах Газа и Рафах. Один из кварталов Газы, а также лагерь Эн-Нусейрат в центральной части сектора подверглись артиллерийскому обстрелу. По последним данным Минздрава, с 18 марта, когда Израиль возобновил обстрелы, в Газе погибли более 2,7 тысяч человек, пострадали более 7,5 тысячи. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.
https://ria.ru/20250511/konflikt-1915630213.html
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израиль
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в мире, израиль, рафах (провинция), биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
СМИ сообщили о гибели 15 человек при израильском ударе по школе в Газе

Al-Jazeera: при ударе Израиля по школе для девочек в Джебалии погибли 15 человек

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Не менее 15 человек стали жертвами удара Израиля по школе на севере сектора Газа, где укрывались беженцы, сообщил телеканал Al-Jazeera.
“В результате израильского удара по школе для девочек в Джебалии на севере сектора Газа рано утром в понедельник погибли 15 человек, в том числе женщины и дети”, - передает телеканал.
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По его данным, в понедельник Израиль возобновил удары по ряду районов в городах Газа и Рафах. Один из кварталов Газы, а также лагерь Эн-Нусейрат в центральной части сектора подверглись артиллерийскому обстрелу.
По последним данным Минздрава, с 18 марта, когда Израиль возобновил обстрелы, в Газе погибли более 2,7 тысяч человек, пострадали более 7,5 тысячи.
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.
Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.
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