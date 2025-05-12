Международный метрологический форум пройдет в Москве
© Пресс-служба Международного метрологического форума и выставки "Метрология без границ"Международный метрологический форум и выставка "Метрология без границ"
© Пресс-служба Международного метрологического форума и выставки "Метрология без границ"
Международный метрологический форум и выставка "Метрология без границ". Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Международный метрологический форум и выставка "Метрология без границ" состоится в московском центре международной торговли с 19 по 21 мая, сообщают организаторы.
Мероприятие, которое пройдет в рамках Всемирного дня метрологии, приурочено к 150-летию подписания метрической конвенции и к 180-летию вступления в силу Положения о весах и мерах.
На форуме и выставке продемонстрируют достижения ученых-метрологов и возможности отечественных производителей средств измерений. На мероприятии обсудят ключевые вопросы обеспечения единства измерений, а представители промышленности, производители измерительной техники и метрологи смогут обменяться опытом.
Разделы экспозиции будут представлены компаниями, демонстрирующими разработки в области приборостроения, средств измерения и метрологического обеспечения для достижения национальных целей.
В работе форума запланировано участие представителей федеральных органов исполнительной власти, метрологических организаций, госкорпораций, а также поставщиков и заказчиков измерительного оборудования и метрологических работ. В этом году в рамках выставки впервые будет представлен единый стенд Белоруссии.
В ходе деловой программы эксперты обсудят вопросы обеспечения единства измерений для достижения задач национальных целей РФ, а также импортозамещение в приборостроении, развитие законодательства в области обеспечения единства измерений и другие вопросы.
В рамках форума пройдут и открытые сессии. На них участники смогут узнать о роли метрологии в жилищно-коммунальном хозяйстве и здравоохранении. Также на полях форума состоится Всероссийская конференция участников Государственной службы стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов.
Отдельный блок в рамках деловой программы посвятят развитию инженерного образования в стране. Так, пройдет сессия Метрологического образовательного кластера Росстандарта "Подготовка метрологов – ключевое звено технологического суверенитета России". В ходе нее представители российских вузов, которые входят в кластер, поделятся опытом обучения будущих стандартизаторов и метрологов страны, а также расскажут, как взаимодействие вузов и кластера помогает в совершенствовании качества и повышении престижа инженерного образования в России.
На форуме запланирована и международная повестка. Так, пройдут заседания Научно-технической комиссии по метрологии и рабочей группы по основополагающим документам в области метрологии Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации СНГ. Кроме того, участие в мероприятии примут руководство национальных органов по стандартизации и метрологии Алжира, Судана, Белоруссии, Киргизии и Таджикистана.
В рамках пленарного заседания планируется подписание меморандумов о взаимопонимании по сотрудничеству в области метрологии между Росстандартом и коллегами из Алжира и Судана.