https://ria.ru/20250512/finljandija-2016438921.html

В Финляндии начались учения с участием Швеции и Великобритании

В Финляндии начались учения с участием Швеции и Великобритании - РИА Новости, 12.05.2025

В Финляндии начались учения с участием Швеции и Великобритании

Сухопутные учения с участием 6,5 тысячи человек, включая военнослужащих из Швеции и Великобритании, начались в финской Лапландии. РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T10:38:00+03:00

2025-05-12T10:38:00+03:00

2025-05-12T10:51:00+03:00

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Сухопутные учения с участием 6,5 тысячи человек, включая военнослужащих из Швеции и Великобритании, начались в финской Лапландии. Согласно сообщению сухопутных сил Финляндии, учения Northern Strike 125 и Northern Star 25 пройдут на полигоне в Роваярви в Лапландии с 12 по 31 мая. В них примут участие около 6,5 тысячи военнослужащих, включая 900 военных из Швеции и 350 из Великобритании. Первый этап учений под названием Northern Strike 125 будет включать артиллерийские боевые стрельбы. В ходе второго этапа (Northern Star 25) военнослужащие будут отрабатывать полевые маневры. В учениях также примут участие британские ударные вертолеты AH-64E Apache, финские истребители F/A-18 Hornet, а также вертолеты военно-воздушных сил Швеции, Великобритании и Финляндии. Посол России в Финляндии Павел Кузнецов ранее заявил РИА Новости, что Финляндия после вступления в НАТО в апреле 2023 года наращивает число национальных учений, на 2025 год запланировано 115 маневров. Посол напомнил, что в 2024 году финская территория была впервые задействована в крупных маневрах альянса. В марте 2024 года президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, у финских границ после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20250422/finlyandiya-2012711373.html

https://ria.ru/20250508/shvetsija-2015826089.html

https://ria.ru/20250421/wsj-2012456116.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, финляндия, швеция, павел кузнецов, владимир путин, дмитрий киселев, нато, mcdonnell douglas ah-64 apache, f/a-18, в мире