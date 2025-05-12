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В Финляндии начались учения с участием Швеции и Великобритании - РИА Новости, 12.05.2025
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10:38 12.05.2025 (обновлено: 10:51 12.05.2025)
https://ria.ru/20250512/finljandija-2016438921.html
В Финляндии начались учения с участием Швеции и Великобритании
В Финляндии начались учения с участием Швеции и Великобритании - РИА Новости, 12.05.2025
В Финляндии начались учения с участием Швеции и Великобритании
Сухопутные учения с участием 6,5 тысячи человек, включая военнослужащих из Швеции и Великобритании, начались в финской Лапландии. РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T10:38:00+03:00
2025-05-12T10:51:00+03:00
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Сухопутные учения с участием 6,5 тысячи человек, включая военнослужащих из Швеции и Великобритании, начались в финской Лапландии. Согласно сообщению сухопутных сил Финляндии, учения Northern Strike 125 и Northern Star 25 пройдут на полигоне в Роваярви в Лапландии с 12 по 31 мая. В них примут участие около 6,5 тысячи военнослужащих, включая 900 военных из Швеции и 350 из Великобритании. Первый этап учений под названием Northern Strike 125 будет включать артиллерийские боевые стрельбы. В ходе второго этапа (Northern Star 25) военнослужащие будут отрабатывать полевые маневры. В учениях также примут участие британские ударные вертолеты AH-64E Apache, финские истребители F/A-18 Hornet, а также вертолеты военно-воздушных сил Швеции, Великобритании и Финляндии. Посол России в Финляндии Павел Кузнецов ранее заявил РИА Новости, что Финляндия после вступления в НАТО в апреле 2023 года наращивает число национальных учений, на 2025 год запланировано 115 маневров. Посол напомнил, что в 2024 году финская территория была впервые задействована в крупных маневрах альянса. В марте 2024 года президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, у финских границ после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20250422/finlyandiya-2012711373.html
https://ria.ru/20250508/shvetsija-2015826089.html
https://ria.ru/20250421/wsj-2012456116.html
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россия, финляндия, швеция, павел кузнецов, владимир путин, дмитрий киселев, нато, mcdonnell douglas ah-64 apache, f/a-18, в мире
Россия, Финляндия, Швеция, Павел Кузнецов, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, НАТО, McDonnell Douglas AH-64 Apache, F/A-18, В мире
В Финляндии начались учения с участием Швеции и Великобритании

В Финляндии с 12 по 31 мая проходят учения с участием Швеции и Великобритании

© AP Photo / Gary C. KnappИстребитель F/A-18
Истребитель F/A-18 - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© AP Photo / Gary C. Knapp
Истребитель F/A-18. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Сухопутные учения с участием 6,5 тысячи человек, включая военнослужащих из Швеции и Великобритании, начались в финской Лапландии.
Согласно сообщению сухопутных сил Финляндии, учения Northern Strike 125 и Northern Star 25 пройдут на полигоне в Роваярви в Лапландии с 12 по 31 мая. В них примут участие около 6,5 тысячи военнослужащих, включая 900 военных из Швеции и 350 из Великобритании.
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Первый этап учений под названием Northern Strike 125 будет включать артиллерийские боевые стрельбы. В ходе второго этапа (Northern Star 25) военнослужащие будут отрабатывать полевые маневры.
В учениях также примут участие британские ударные вертолеты AH-64E Apache, финские истребители F/A-18 Hornet, а также вертолеты военно-воздушных сил Швеции, Великобритании и Финляндии.
Посол России в Финляндии Павел Кузнецов ранее заявил РИА Новости, что Финляндия после вступления в НАТО в апреле 2023 года наращивает число национальных учений, на 2025 год запланировано 115 маневров. Посол напомнил, что в 2024 году финская территория была впервые задействована в крупных маневрах альянса.
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В марте 2024 года президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, у финских границ после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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РоссияФинляндияШвецияПавел КузнецовВладимир ПутинДмитрий КиселевНАТОMcDonnell Douglas AH-64 ApacheF/A-18В мире
 
 
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