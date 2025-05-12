https://ria.ru/20250512/festival-2016551323.html

Фестиваль рекламы Red Apple открыл приём заявок на юбилейный 35-й сезон

Фестиваль рекламы Red Apple открыл приём заявок на юбилейный 35-й сезон - РИА Новости, 12.05.2025

Фестиваль рекламы Red Apple открыл приём заявок на юбилейный 35-й сезон

(18+) объявил старт приема заявок на конкурс. Работы можно подать до 3 сентября 2025 года. В этом сезоне фестиваль встречает юбилей новыми форматами,... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T17:49:00+03:00

2025-05-12T17:49:00+03:00

2025-05-12T17:49:00+03:00

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МОСКВА, 12 мая - Пресс-служба Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). Международный фестиваль рекламы Red Apple (18+) объявил старт приема заявок на конкурс. Работы можно подать до 3 сентября 2025 года. В этом сезоне фестиваль встречает юбилей новыми форматами, расширенной экспертизой и акцентирует внимание на важности социальной ответственности.Red Apple — главный рекламный фестиваль страны, который уже 35-й сезон подряд объединяет ведущих профессионалов в области мирового креатива, маркетинга и рекламы на одной площадке. Под эгидой фестиваля ежегодно проходит деловая программа при участии экспертов российского и зарубежных рынков в рамках Дня контента и креатива на Национальном рекламном форуме. В 2025 году программа и церемония награждения победителей пройдут 13 ноября.В 35-й сезон Red Apple входит с рядом важных изменений. Впервые у фестиваля появились амбассадоры — лидеры мнений и эксперты индустрии из России и Бразилии, которые помогут выстраивать мосты между локальными и международными практиками.Исполнительный креативный директор рекламного агентства Serviceplan и амбассадор Red Apple в России Евгения Арабкина считает, что фестиваль вносит значимый вклад в развитие креативной индустрии."Для развития нужны вдохновение и конкуренция. Red Apple работает на обе задачи — показывает примеры лучших креативных работ в различных категориях и мотивирует участников достигать еще более дерзкого и яркого результата. Фестиваль пробуждает тот самый креативный азарт, который становится топливом для запуска инновационных проектов многих команд — как агентских, так и клиентских. А это двигает всю коммуникационную индустрию вперед", - говорит Арабкина.Основатель Marvelous Group и амбассадор Red Apple в России Артем Синявский призывает бросить себе вызов и не бояться попробовать свои силы на фестивале."Вы сомневаетесь насчет участия в Red Apple? Тогда вам, наверное, не стоит смотреть в сторону фестивалей рекламы и маркетинга, ведь Red Apple — это главный фестиваль рекламы в России. Только тут у вас есть возможность “откалибровать” свои работы относительно самых лучших, представить их на суд международного жюри и ответить себе на вопрос: “А создаю ли я работы мирового уровня?” - уверен Синявский.Red Apple открывает новые горизонты и дает возможность выйти за рамки привычного. Фестиваль позволяет не только доказать самому себе силу своих идей, но и представить их на международном уровне, считает основатель и глава консалтинговой компании Enredo Brand Innovation и амбассадор Red Apple в Бразилии Сиру Рибейру Роха."Такие фестивали, как Red Apple, напоминают нам, что творчество говорит на всех языках. Это место, где границы растворяются, а идеи путешествуют дальше, чем это возможно по паспорту. Здесь мы не просто отмечаем лучшие работы — мы слушаем новые голоса, обмениваемся истинами и расширяем наше видение мира. Сегодня, когда связь редка, а срочность постоянна, такие фестивали возвращают нас к главному: историям, которые волнуют, вдохновляют и объединяют. Red Apple — это не просто творчество, это смысл", - подчеркивает он.Для участников и жюри обновлен механизм оценки, а также переработана система подачи работ — форма заявки была адаптирована под особенности каждого конкурсного блока.В этом году фестиваль также запускает номинацию в конкурсном блоке Creative, в категории "Видео", подкатегория "Мастерство в видеорекламе" — "Лучший кастинг". Она создана по инициативе агентства BBDO и направлена на поддержку фонда "Артист", который занимается помощью пожилым деятелям культуры и искусства. Все средства, собранные с поданных в эту номинацию работ, будут направлены в благотворительный фонд "Артист"."Этот Фонд создан в поддержку ветеранов театра и кино, науки и мультипликации. Это люди, которыми восхищались, у которых мы учились, наши кумиры. Это люди, которые честно служили искусству в самых разных городах России. И сейчас многие из них находятся в тяжелом положении. Поэтому мы должны им помочь", — комментирует народная артистка РФ, Учредитель фонда "Артист" Мария Миронова."Работая над проектами одного из наших клиентов, мы познакомились с учредителем фонда “Артист”, помогающего пожилым людям, которые в свое время “создавали культуру вокруг нас”. Рекламная индустрия — часть этой культуры, поэтому мы тоже чувствуем часть своей ответственности за их судьбу. В то же время Red Apple — одно из крупнейших и важнейших рекламных событий страны. Победы в категории “Видео” всегда считались одними из самых престижных, туда подают заявки большинство агентств. Мы подумали, что было бы здорово объединить усилия по помощи пожилым деятелям культуры в рамках благотворительной номинации", - поясняет генеральный директор BBDO Moscow Игорь Кирикчи.Параллельно с основным конкурсом продолжается развитие блока Young Creators при поддержке креативной школы mads. В этом году возрастной лимит был повышен до 30 лет. Среди партнерских брифов — кампания для UGC-сообщества "Женсовет!" от журнала VOICE, редизайн упаковки Додобокс от "Додо Пиццы", а также социальная реклама для "Ночлежки". Победителей ждут стажировки, реализация проектов и бесплатное участие в основном фестивале.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пресс-релизы